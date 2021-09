Kolejne sklepy SPAR Mini dołączają do sieci

Kolejne dwa sklepy SPAR Mini dołączyły do sieci. Nowe placówki znajdują się w Siemianowicach Śląskich oraz w Nowym Targu. Obie prowadzone są przez niezależnych, polskich przedsiębiorców.

Kolejne dwa sklepy SPAR Mini dołączyły do sieci. Nowe placówki znajdują się w Siemianowicach Śląskich oraz w Nowym Targu. / fot. materiały prasowe

SPAR Mini to format, który dedykowany jest lokalizacjom na osiedlach i na terenach wiejskich. To sąsiedzki sklep na szybkie, wygodne i codzienne zakupy. Sieć SPAR rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji.

- SPAR Mini to format dla mniejszych, polskich przedsiębiorców – pozwala utrzymać na rynku lokalne sklepiki i konkurować z dużymi sieciami supermarketów. SPAR regularnie wprowadza nowe akcje lojalnościowe – obecnie we współpracy z Villeroy&Boch. Nasze akcje promocyjne i lojalnościowe wykraczają poza zwykłe pluszaki, ponieważ chcemy oferować klientom więcej wartości dla ich domów i rodzin– podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.

Sieć SPAR rozpoczęła nową, ogólnopolską akcją lojalnościową. Klienci sklepów SPAR będą mogli za zebrane znaczki odebrać rabat aż do 78% na produkty premium marki vivo od Villeroy&Boch Group. W skład zastawy wchodzą talerze oraz sztućce ze stali nierdzewnej. Akcja jest dostępna wyłącznie w sieci SPAR i potrwa do 12 października, a wydawanie nagród do 19 października 2021 roku. Klienci mogą kupić dowolną liczbę produktów w ramach promocji, aby skompletować całą zastawę stołową vivo.