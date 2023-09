Robert Makłowicz zaangażował się w kolejny projekt. Tym razem znany kucharz postawił na kooperację z marką Nanushki. Owocem tej współpracy są skarpetki z podobizną kucharza - celebryty.

Robert Makłowicz razem z marką Nanushki stworzył kolekcję skarpet. / fot. Materiały prasowe

Na dobrej stopie z Robertem Makłowiczem - premiera skarpetek od Nanushki.com

Nanushki słyną z pokręconych pomysłów, a tutaj zrodziły się aż trzy z nich. ”Ale dobre”, to propozycja skarpetek z obliczem Pana Roberta Makłowicza. Można w nich chodzić na spotkania biznesowe, do teatru, do restauracji, a nawet można w nich spać.

Jak wiadomo, wszystko kiedyś się kończy, więc jeżeli w czyimś sercu panuje pustka po obejrzeniu wszystkich odcinków z Panem Robertem – najlepiej zaopatrzyć się w jego podobizny, które można nosić na co dzień.

„Gdy ujrzałem wizualizację projektu z pieskiem, to cofnąłem się myślą do sceny z Luisem jedzącym koper i aż się uśmiechnąłem” – skomentował Robert Makłowicz.

Podobna sprawa ma się z drugimi skarpetkami: „Zdrowy Pies”. Nienaganne, urocze i oczywiście śmieszne, z podobizną pupila ulubionego kucharza Polaków.

Jeżeli chodzi o ostatnie skarpetki „Dalmatyński Fitness”, to propozycja dla tych, którzy cenią sobie komfort i prostotę, przy okazji zwracając na siebie uwagę tak zwanym "flexem z Makłowiczem", prosto i przejrzyście.

Trzy pary niecodziennych skarpetek są owocem konsensusu pomiędzy wybitnym krytykiem kulinarnym, a pokręconymi Nanushkami, które z całym swoim zaangażowaniem podjęły się próby zwizualizowania pragnień Pana Roberta.

Skarpetki, które już teraz mogą cieszyć oko i stopy fanów Roberta Makłowicza, można znaleźć tylko i wyłącznie na nanushki.com oraz w maklowicz.sklep.pl

