Jak podał we wtorek GUS, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2023 r. spadła o 7,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,1 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 3,4 proc. rdr.

Sprzedaż detaliczna i tak lepsza od prognoz

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 8,0 proc. i spadek o 0,3 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,8 proc. rdr.

Dynamika sprzedaży detalicznej - kwiecień

Sprzedaż w kwietniu w kategorii "żywność, napoje, wyroby tytoniowe" spadła o 8 proc. w ujęciu rocznym i wzrosła o 2,9 proc. mdm.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu i marcu 2023 r.:

kwiecień kwiecień marzec marzec rdr mdm rdr mdm ogółem -7,3 0,1 -7,3 14 pojazdy mechaniczne -5,1 -16,3 -1,2 18,1 paliwa -14,5 2,4 -20,7 11,7 żywność, napoje, wyroby tytoniowe -8,0 2,9 -4,6 12,3 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki -2,5 -0,2 -1,8 6,5 odzież, obuwie 0,6 9,7 1,7 17,2 meble, AGD, RTV -14,7 -0,9 -15,2 19 prasa, książki -15,6 2,7 -17,8 13,4 pozostałe -17,3 -7,8 -18,5 17,4

Recesja w portfelach

"Polacy zaciskają pasa. Mamy recesję w naszych portfelach. Sprzedaż detaliczna w kwietniu liczona w cenach stałych była o 7,3% niższa niż w kwietniu ubiegłego roku.

Był to czwarty z rzędu spadek realnej sprzedaży detalicznej w Polsce" - napisała na Twitterze ekonomistka Alicja Defratyka.

"Za ten wzrościk odpowiedzialne są w największym stopniu żywność oraz tekstylia. Te drugie wyglądają jakby wracały do wzrostowego trendu. Twardych dowodów na to nie mamy, ale nasze myśli zmierzają ku tezie, iż ostatnie spadki to głównie temat Ukraińców (wyjazdy) i szok cenowy." - napisali analitycy mBanku.

Coraz więcej ludzi jest skłonnych do ograniczania wydatków na ważne zakupy

"Sprzedaż detaliczna spadła w kwietniu o 7,3%. GUS wskazuje, że największy spadek odnotowano w sprzedaży RTV&AGD (-14,7%) oraz paliwach (-14,5%). Żywność spada drugi miesiąc z rzędu (-8%)" - podkreślił Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy PIE dodali, że "spadek realnych wynagrodzeń oraz większa skłonność ludzi do oszczędzania oznaczają słabszą sprzedaż zakupów dóbr trwałych", a "badania koniunktury konsumenckiej wskazują, że coraz więcej ludzi jest skłonnych do ograniczania wydatków na ważne zakupy".

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w kwietniu w Polsce 8,1 proc. wobec 8,6 proc. w marcu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Z kolei wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących spadła o 6,1 proc. mdm

GUS podaje, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” z 25,6 proc. przed miesiącem do 21,5 proc., „tekstylia, odzież, obuwie” (odpowiednio z 23,0 proc. do 20,0 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 18,0 proc. do 15,7 proc.).

