Rok 2022 był prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych w najnowszej historii e-commerce’u jako takiego. Tym bardziej doceniamy więc fakt, że był on kolejnym rokiem wzrostu dla Allegro - komentuje Roy Perticucci, Prezes Allegro.

Roy Perticucci od 1 września 2022 przejął obowiązki od Francoisa Nuytsa i objął funkcję nowego prezesa i członka zarządu Allegro

Allegro spełniło oczekiwania finansowe w 2022 roku, zamykając go rekordową liczbą aktywnych kupujących jak i dostępnych na platformie ofert. Kolejnym celem jest planowane uruchomienie Allegro.cz.

Wyniki Allegro za 2022 rok

Skorygowana EBITDA Allegro w całym 2022 roku dla działalności w Polsce wzrosła o 11,6 proc do 2,31 mld zł wobec przewidywanej zwyżki o 10-12 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

W 2022 roku wartość GMV (sprzedaży brutto) polskiego biznesu Allegro zwiększyła się o 15,9 proc. r/r do 49,4 mld zł przy prognozie całorocznej dynamiki w przedziale 15-17 proc. Przychody wzrosły o 24,1 proc. do 6,65 mld zł wobec przewidywanej zwyżki na poziomie 23-26 proc. Całoroczny CAPEX wyniósł 662 mln zł wobec zakładanego przedziału 650-700 mln zł.



Całoroczny skonsolidowany wynik GMV był o 23,2 proc. wyższy rdr, przychody wzrosły o 68,2 proc., zaś skorygowana EBITDA zwiększyła się o 4,1 proc. po uwzględnieniu wyników grupy MALL za 9 ostatnich miesięcy roku.



W 2022 roku na poziomie skonsolidowanym, GMV miało się zwiększyć o 22-24 proc, przychody grupy miały wzrosnąć w ubiegłym roku o 67-71 proc., a skorygowana EBITDA grupy o 2-6 proc.

IV kwartał w wynikach Allegro

Skorygowana EBITDA Allegro w czwartym kwartale 2022 roku w Polsce wzrosła rdr o 41,2 proc. do 708 mln zł.

Przychody Allegro w polskiej części biznesu w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrosły o 26,5 proc. do 2 mld zł.



Skonsolidowana wartość sprzedanych produktów (GMV) za pośrednictwem polskiej platformy grupy w czwartym kwartale 2022 r. wyniosła 14,4 mld zł (wzrost o 14 proc. r/r).



Allegro miało w czwartym kwartale 2022 roku mln 179,5 zł skonsolidowanego zysku netto j.d. Konsensus zakładał 259,8 mln zł zysku netto j.d.

Allegro gotowe do rozwoju

Allegro skupia się obecnie na dalszej poprawie wyników sprzedaży własnej prowadzonej przez segment MALL, przygotowując się jednocześnie do komercyjnego wdrożenia w Czechach sprawdzonego modelu marketplace opartego na ofertach stron trzecich.

Rok 2022 był prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych w najnowszej historii e-commerce’u jako takiego. Tym bardziej doceniamy więc fakt, że był on kolejnym rokiem wzrostu dla Allegro. Zaprezentowaliśmy nasze prognozy na 2022 rok 24 lutego, czyli dokładnie w dniu, w którym rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Wywołana nią tragedia wciąż zmienia krajobraz geopolityczny, dokłada się do presji inflacyjnej i stanowi źródło niepokojów na rynkach, zakłócając działanie łańcuchów dostaw i utrudniając realizację biznesplanów w wielu różnych branżach. Dostosowaliśmy się odpowiednio do tych wymagających okoliczności. W trakcie pandemii Allegro pełniło dla wielu naszych klientów rolę koła ratunkowego, a obecnie, w czasie podwyższonej inflacji, jedynie dowodzi swojego statusu platformy zakupowej nr 1. Zrealizowaliśmy oczekiwania finansowe na rok 2022, a teraz zmierzamy do kolejnego celu, jakim jest uruchomienie naszego modelu marketplace w skali międzynarodowej. Zaczniemy od Czech już w tym roku. Jednocześnie, dbając o odpowiednie finansowanie naszych celów, skupiamy się na zarządzaniu kapitałem i dyscyplinie kosztowej w ramach całej grupy. Kiedy tylko sytuacja makroekonomiczna ulegnie poprawie, chcemy być gotowi do działania i dalszego zwiększania skali. Jesteśmy przekonani, że dzięki bazie klientów MALL zyskujemy kilkuletnią przewagę w tym zakresie. Mamy odpowiedni plan, określiliśmy też odpowiedni zestaw priorytetów, dzięki którym jesteśmy - jak nazywamy to wewnętrznie - ‘Fit To Grow’, czyli gotowi do wzrostu” - mówi Roy Perticucci, Prezes Allegro.

160 nowych marek na Allegro

Polski biznes Allegro, który odpowiada za około 95% całej działalności grupy, odnotował w ubiegłym roku wzrost wskaźnika GMV i przychodów odpowiednio o 15,9% i 24,1% w ujęciu rocznym. Skorygowana EBITDA zwiększyła się o 11,6% r/r, a całoroczny CAPEX wyniósł 662 mln PLN. Wszystkie te wskaźniki były zgodne z przedstawionymi wcześniej oczekiwaniami. Czwarty kwartał, kiedy to Allegro rozpoczęło wdrażanie swoich priorytetów ukierunkowanych na wzrost wydajności, zakończył się dalszą poprawą marży: wzrost wskaźnika GMV o 14% r/r przełożył się na zwiększenie przychodów o 26,5% i na 41,2% skok Skorygowanej EBITDA w ujęciu rocznym dzięki zwiększonej monetyzacji. W ostatnim kwartale dołączyło do platformy 160 nowych, znaczących marek, przyczyniając się do zwiększenia liczby aktywnych ofert do 290 milionów na koniec 2022 roku.

Rośnie popularność Allegro Pay

Jak podaje spółka, popularność Allegro Pay, czyli oferowanej przez Allegro innowacyjnej opcji “kup teraz, zapłać później”, nie przestaje rosnąć. Wartość przyznanych za jej pośrednictwem pożyczek wyniosła w zeszłym roku 5,5 mld PLN, czyli lepiej od prognoz i o ponad 3,7 raza więcej w ujęciu rocznym. W ramach współpracy z AION Bankiem, Allegro Pay planuje w tym roku dalszy rozwój oraz kolejne produkty i usługi finansowe w ofercie. Zmiana cennika Allegro Smart! wprowadzona w połowie listopada pomaga ograniczać wpływ wzrostu kosztów, pozostając bez negatywnego wpływu na liczbę użytkowników. Allegro planuje skupić się w tym roku na poprawie wydajności swoich 2 500 automatów paczkowych One Box, które są częścią liczącej 60 000 punktów - czyli największej w kraju - sieci punktów odbioru. Także dzięki wsparciu One Kuriera, Allegro zakończyło ubiegły rok z doskonałym wynikiem 99,6% dostaw bożonarodzeniowych zrealizowanych na czas, nawet pomimo wydłużenia o dwa dni ostatecznego terminu przyjmowania zamówień z gwarantowaną dostawą.

Allegro chce wygrywać za granicą

Jako cieszący się największą popularnością gracz na polskim rynku e-commerce, Allegro chce dalej umacniać swoją pozycję w kraju oraz wygrywać za granicą, skupiając się na integracji niedawno nabytych aktywów, które poszerzają zasięg grupy na całą Europę Środkową i Wschodnią. Allegro stopniowo uwspólnia regionalną grupę, wykorzystując wszystkie jej wspólne atuty.

Grupa przygotowuje się obecnie do międzynarodowego wdrożenia sprawdzonego już w praktyce modelu marketplace, opartego głównie na ofertach 3P. Na początek zostanie on w tym roku wprowadzony w Czechach, co pozwali całej grupie ugruntować jej status platformy pierwszego wyboru dla kupujących i sprzedających - także poza Polską. Allegro z powodzeniem uruchomiło już usługę Smart! dla czeskich klientów, przygotowując się tym samym do udostępnienia im platformy Allegro.cz, która jest obecnie testowana w trybie Friends & Family. Grupa pracuje jednocześnie nad optymalizowaniem swoich międzynarodowych zespołów, by działały one jak najwydajniej.

