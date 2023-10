Michał Kołodziejczak w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" wymienił dwie kwestie, które jego zdaniem są "najpilniejsze" do rozwiązania przez nowy resort rolnictwa. Dotyczą importu z Ukrainy oraz sieci handlowych w Polsce.

Lider AGROunii Michał Kołodziejczak; fot. PAP/Grzegorz Michałowski

Michał Kołodziejczak będzie ministrem rolnictwa?

Lider Agrounii zapytany w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" o to, czy zostanie kolejnym ministrem rolnictwa, nie odpowiedział wprost. Zaznaczył, że przyjmie każde stanowisko, także niższe niż minister, jeśli będzie wiązało się z "politycznie potwierdzoną sprawczością".

Import z Ukrainy - jak to uregulować?

Jego zdaniem priorytetem dla resortu jest unormowanie relacji handlowych z Ukrainą.

- My tego nigdy nie rozwiążemy sami, to musi być decyzja Komisji Europejskiej, która chroniłaby nasz rynek i nasze bezpieczeństwo żywnościowe, które łatwo zburzyć. Natomiast dopóki nie wypracujemy z KE wspólnego rozwiązania, to uważam, że embargo narodowe powinno być dzisiaj przez Polskę rozszerzone na inne produkty - powiedział.

Kołodziejczak: sieci hipermarketów dyktują swoje warunki

- Bardzo mocno uderzyłbym też w handel w Polsce, który jest tragicznie zorganizowany i sieci hipermarketów dyktują swoje warunki, które nie są dobre ani dla konsumentów, ani dla producentów. Nie boję się używać słowa "regulacja" — podkreślił.

