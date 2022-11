Ponad miesiąc promocji na wybrane zabawki – na to mogą liczyć klienci sieci saloników Kolportera. Akcja promocyjna rozpoczęła się 21 listopada i potrwa do 31 grudnia 2022 roku.

W salonikach prasowych Kolporter do końca roku trwa promocja na zabawki/ fot. mat. prasowe

Saloniki Kolporter i zabawki

Oferta zabawek w sieci saloników Kolportera charakteryzuje się dużą różnorodnością i zależy od lokalizacji punktu. – Kategoria zabawki wprowadzona jest w wybranych punktach naszej sieci saloników Kolportera – mówi Aneta Bednarczyk, specjalista ds. produktu w Pionie Handlowym Kolportera. – Kierując się ubiegłorocznymi doświadczeniami w tym roku postanowiliśmy zorganizować ponad miesięczną promocję. Z naszych analiz sprzedażowych wynika bowiem, że pierwsi klienci już w listopadzie poszukują prezentów nie tylko na mikołajki, ale też pod choinkę – dodaje Aneta Bednarczyk.

Kategoria zabawek w salonikach Kolportera została wzbogacona o hity sprzedażowe, szczególnie poszukiwane przez małych klientów. Wśród nich znajdują się m.in. licencjonowane zabawki L.O.L., pieski z Psiego Patrolu czy Bobogroszki – laleczki-niespodzianki.

Znaleźć można także popularne wśród dzieci zabawki sensoryczne, np. Pop It! czy pluszowe ośmiornice pokazujące swe emocje. Na małych miłośników mundialu czekają bańki mydlane z wizerunkiem sławnego piłkarza.

Zabawkowe nowości pod choinkę

– Oferta zabawek w naszej sieci jest bardzo różnorodna i zmienia się dynamicznie w zależności od pojawiających się na rynku nowości. Cały czas monitorujemy co jest modne i popularne, analizujemy co się dzieciom podoba i czym chętnie się bawią. Na podstawie naszych obserwacji i analiz staramy się na bieżąco wprowadzać nowinki do naszej sieci saloników – mówi Aneta Bednarczyk.

Zabawki są jednym z produktów wpisanych na stałe do oferty saloników Kolportera. Poza nimi można znaleźć także inne towary dedykowane dzieciom. – Najmłodsi klienci, poza zabawkami, znajdą w naszych salonikach różnego rodzaju tytuły prasowe skierowane do nich. Na salonikowych półkach mamy zarówno czasopisma dziecięce, kolorowanki, jak i książeczki edukacyjne. Do wielu z nich dołączone są atrakcyjne gadżety. Na starsze dzieci i młodzieży czeka szeroka oferta gamingowa – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera.

– Doładowania do konsol, konkretnych gier i platform gamingowych są produktami coraz chętniej wybieranymi przez młodego klienta. Wśród tej grupy konsumentów widzimy także zwiększenie popularności kart przedpłaconych Paysafecard i Google Play. Produkty gamingowe są także chętnie wybierane jako prezent dla graczy – dodaje Materek.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl