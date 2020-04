Kolporter: Polacy kupują gazety w sklepach spożywczych

W okresie pandemii sytuacja w gospodarce, również na rynku prasowym, była i jest bardzo dynamiczna, często trudna do przewidzenia. Na dziś mamy cały czas do czynienia ze stanem, w którym znaczna część sektora handlowego jest ustawowo zamrożona, ograniczone są możliwości zakupowe, wprowadzono zupełnie nowe zasady sprzedaży. Dla wielu branż ostatnie tygodnie to okres wręcz krytyczny.

- Na tym tle rynek prasowy radzi sobie dobrze, jest stabilny, nie widać gwałtownych spadków sprzedaży, a co najważniejsze gazety i czasopisma docierają do czytelników bez zakłóceń. Dlatego możemy stwierdzić, że na dzień dzisiejszy prasa okazała się jednym z bardziej stabilnych produktów. Zmieniały się dość dynamicznie możliwości jej sprzedaży – m. in. poprzez zamknięcie galerii handlowych, ale dla znacznej grupy Polaków była i jest jednym z artykułów pierwszej potrzeby. Widzieliśmy to wyraźnie m. in. po zmieniających się szybko modelach zakupów. Gdy w efekcie zamknięcia galerii wyłączona została część saloników prasowych natychmiast, z dnia na dzień, wzrosła sprzedaż prasy w sklepach spożywczych. Dziś to właśnie one są głównym miejscem zakupowym gazet i czasopism - komentują przedstawiciele Kolportera.

