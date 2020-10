Końcówka roku mocno zmieni nastawienie konsumentów

Prawie 60% Polaków deklaruje, że w IV kwartale br. będzie intensywniej szukać promocji niż wcześniej. Ponadto blisko połowa konsumentów jest teraz bardziej skora do tworzenia list zakupowych przed wyjściem do sklepu. Dla niespełna 60% osób wciąż głównym narzędziem do poszukiwania rabatów pozostaną gazetki handlowe. W tej grupie większość stawia na papierowe publikacje, a pozostali skorzystają z aplikacji i serwisów internetowych.