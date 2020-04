Konfederacja Lewiatan: Otwarcie sklepów w galeriach handlowych pomoże przedsiębiorcom

Zdaniem Grzegorza Baczewskiego biznes nauczył się już żyć z koronawirusem. Widać to po tych rodzajach działalności gospodarczej, których nie zakazano rozporządzeniem wprowadzającym stan epidemiczny.

- Pracodawcy wprowadzili wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, zapewniają pracownikom środki ochrony i dostosowali sposób pracy do nowych warunków. Przez ostatnie tygodnie współpracowaliśmy z Ministerstwem Rozwoju, przygotowując protokoły zaleceń sanitarnych dla otwarcia działalności, które okresowo wstrzymano w celu ograniczenia ryzyka zakażeń. To dobre materiały, dające rękojmie zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla pracowników i klientów, a jednocześnie pozwalające firmom na produkcję i świadczenie usług. Należy tu wyważyć koszt ekonomiczny i bezpieczeństwo zdrowotne. Oczywiście, zdrowie zawsze powinno być na pierwszym miejscu, jednak straty gospodarcze wiążą się z konkretnymi miejscami pracy i wynagrodzeniami pracowników - tłumaczy dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan razem z Federacją Przedsiębiorców Polskich uruchomiła licznik strat spowodowanych restrykcjami związanymi ze zwalczaniem COVID-19. Wynika z niego, że codziennie polska gospodarka traci ponad 2 mld zł.

- Te straty urosły już do niemal 100 mld zł. Dlatego otwieranie tych działalności gospodarczych, które można uruchomić w sposób bezpieczny jest ważne i pilne. Otwarcie sklepów w galeriach handlowych niewątpliwie będzie dla gospodarki sygnałem, który pozwoli nieco poprawić nastroje przedsiębiorców i konsumentów. Należy jednak zadbać o to, żeby firmy mogły przejść przez okres, w którym sprzedaż będzie znacząco obniżona, pomimo jej dopuszczenia. Trudno będzie wrócić do poziomu sprzedaży pozwalającego przynajmniej na pokrycie kosztów działalności. Firmy z niecierpliwością czekają na środki z tzw. Tarczy Finansowej oraz na pozytywne decyzje o wsparciu przewidzianym w ramach Tarczy Antykryzysowej. Cieszy ogłoszenie uruchomienia od dziś Tarczy Finansowej. Niestety z sygnałów jakie otrzymujemy od firm, uzyskanie obiecanego wsparcia jak dotąd, nie jest ani tak szybkie, ani tak łatwe, jak ogłaszano na konferencjach prasowych - wyjaśnia Grzegorz Baczewski.