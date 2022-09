Rosnące koszty logistyki sprawiają, że wkrótce zakupy online mogą przestać być dla internautów tak atrakcyjne jak dotychczas. Branża e-commerce szuka oszczędności – pisze "Rzeczpospolita".

Koniec darmowych dostaw? E-zwroty są zbyt kosztowne; fot. unsplash

Darmowe zwroty w e-commerce

Gazeta zwraca uwagę, że polityka darmowych zwrotów była jednym z motorów napędowych dynamicznego wzrostu rynku e-commerce. "Pandemia dodatkowo upowszechniła internetowe zakupy i opcję, dzięki której klienci, korzystając z darmowych dostaw, zamawiali nawet po kilka rozmiarów sukienek czy butów, aby wybrać odpowiadający im model, po czym resztę odsyłali" - ocenia "Rzeczpospolita".

"Ciężar finansowy całej operacji logistycznej na wielu platformach e-handlu brali na siebie sprzedawcy. Od początku roku jednak, przy szalejącej inflacji i rosnących cenach paliw, koszty usług kurierskich - w tym zwrotów - stały się dla branży kulą u nogi" - czytamy.

Zdaniem ekspertów - na których powołuje się "Rzeczpospolita" - wysokie koszty obsługi odsyłanych zakupów sprzedawcy internetowi będą jednak sobie rekompensować, czy to w cenach produktów, czy polityce dotyczącej wysyłki towaru.

"Rezygnacja z darmowej dostawy to tylko jeden ze sposobów. Przepisy dają bowiem e-sklepom możliwość, by te oddawały klientowi pieniądze za zwracaną paczkę, ale niekoniecznie w wysokości ceny usługi kurierskiej, jaką on faktycznie zapłacił. Prawo stanowi bowiem, że sprzedawca internetowy zwraca koszt przesyłki w kwocie najtańszej dostępnej u niego opcji dostawy. Jeśli zatem zapłacimy za zwrot zakupów kurierem, sklep przeleje nam równowartość tańszej opcji dostawy - np. za pomocą automatu paczkowego" - wyjaśnia gazeta.

