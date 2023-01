Przeróbka melodii „Baby Shark” czy charakterystyczna piosenka Sławomira! I choć Shopee nie ma już w naszym kraju, to melodii i reklam nie da się tak łatwo wymazać z pamięci. Jakie inne reklamy firm handlowych wzbudzały podobne emocje? Zapraszamy do naszego zestawienia!

Reklamy Shopee irytowały Polaków; fot. za youtube.com

Irytujące reklamy Shopee warte ponad 141 mln zł

Reklama Shopee (pi-pi-pi) została okrzyknięta mianem "najbardziej wkurzającego spotu 2022 r.". Cennikowa wartość kampanii marki wyniosła w 2022 roku 141,3 mln zł – wynika z analizy agencji mediowej Media Context na podstawie danych Kantar przygotowanej dla "Presserwisu".

Jak wskazano, najsilniejszą kampanię Shoppe przeprowadził w listopadzie 2022 r., kiedy przeznaczono na nią 28,6 mln zł. Wtedy po raz ostatni spoty sklepu pojawiły się w telewizji, w grudniu reklamy były tylko w radiu.

Piosenki z reklam wpadają w ucho

Z niektórymi reklamami jest tak, że widzimy je, słyszymy i już przepadliśmy! Są melodie reklamowe, które już na stałe zostały w głowach wielu Polaków. Są nie do zapomnienia, czasem irytują, czasem bawią… Ale efekt zauważenia na pewno został osiągnięty!

Zamieszczamy zestawienie kampanii i reklam sieci handlowych, które wzbudzały emocje – nie zawsze te pozytywne, a ich melodie wwiercały się w umysł.

Włączamy niskie ceny – Media Expert

Doda, Ewelina Lisowska, Cleo i Donatan oraz radiowa para - Marian i Barbara. To przepis na reklamy Media Expert, które internauci wymieniają jako jedne z bardziej irytujących.

W trakcie kampanii, które już od kilku lat ponoć irytują nasz naród, Media Expert wszedł do Top3 sklepów RTV/AGD w Polsce. Dodatkowa korzyść? Już wszyscy Polacy wiedzą, jak poprawnie odmieniać i wymawiać słowo „włączać”…

Lidl - jak sobota to…

Reklama Lidla, która namawia do odwiedzenia tej sieci w każdą sobotę i kusi promocjami, od razu zapada w pamięć. Nawet zapisanie jej słów: "jak sobota to..." powoduje, że w głowie zaczyna nam grać ta melodia.

Utwór ten jest znany, szczególnie starszemu pokoleniu, które dobrze pamięta film "Przygoda na Mariensztacie" i twórczość Ireny Santor. To przeróbkę jej piosenki "Jak przygoda to tylko w Warszawie" właśnie z tego filmu słyszymy w reklamach Lidla.

Reklama jest skuteczna od kilku lat i stosowane są różne wariacje tego utworu (np. operowa wersja). Do tego dochodzi inna oprawa wizualna, inne przebrania aktorów i statystów. Ale charakterystyczne rampampampam zostaje…

Zyskoteka, czyli impreza niskich cen w Carrefour

W 2021 i 2022 roku sieć Carrefour prowadziła akcję Zyskoteka, w ramach której klienci hiper- i supermarketów sieci mogli skorzystać szerokiej i różnorodnej oferty promocji na wybrane produkty.

W kampanii reklamowej Zyskoteki usłyszeliśmy przeróbkę piosenki “YMCA” by Village People. Efekt wpadnięcia w ucho – murowany!

„Sobota superłup” w Kaufland

Swoją kampanię z piosenką postanowił mieć także Kaufland. 2019 rok to reklama „Sobota superłup”.

Kaufland we współpracy z agencją Schulz brand friendly wybrał utwór "Super Gut Mo-Do", który na potrzeby kampanii przerobiono na „Superłup”. Superłup to superprodukty w supercenach dostępne jedynie w sobotę w Kauflandzie. Utwór stanowił punkt wyjścia do przygotowania pakietu materiałów wspierających kampanię – od telewizji po digital. Nie dało się tego nie słyszeć!

Rzeźnik liryczny z Delikatesów Centrum

Nie dało się także bez emocji przejść obok reklamy Delikatesów Centrum, które piosenką postanowiły promować ofertę mięs i wędlin.

Liryczny Rzeźnik to brand hero marki Delikatesy Centrum. W tą postać wciela się piosenkarz Paweł Kowalczyk - półfinalista trzeciej polskiej edycji "Idol" w Polsacie.

Jest ubrany w białą koszulkę, czerwony fartuch z logotypem Delikatesów Centrum oraz czerwoną muszkę, śpiewającym głosem głównie mówi o selekcji mięsa w sieci Delikatesy Centrum. Nazywa on samego siebie "Rzeźnikiem Lirycznym".

