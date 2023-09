"Niemiecka jakość w najlepszej cenie” - pod takim hasłem drogeria dm promuje marki własne w najnowszej kampanii i daje klientom możliwość skorzystania z 20% kuponu rabatowego na wszystkie marki dm przy zakupach z aplikacją Mój dm.

"Niemiecka jakość w najlepszej cenie” - hasło kampanii drogerii dm; fot. mat.pras.

dm współpracuje z influencerami

Kupony można wykorzystać aż do końca września. By wzmocnić rozpoznawalność marek własnych i jak najszerzej dotrzeć do potencjalnych klientów dm po raz pierwszy w Polsce zdecydował się na rozpoczęcie współpracy z influencerami.

Drogerie dm promują marki własne

dm to największa niemiecka sieć drogeryjna, która w Polsce obecna jest od kwietnia 2022 roku. Swoją rynkową pozycję zawdzięcza m.in. markom własnym. alverde NATURKOSMETIK, Balea i dmBio to tylko niektóre z marek dm. Obecnie asortyment obejmuje kilkanaście tysięcy artykułów codziennego użytku.

- Prawie w każdym obszarze asortymentu dm posiada marki własne. Mamy ich łącznie 28 w różnych kategoriach. Cieszą się dużą popularnością także wśród polskich klientów, którzy często jako ich atut wskazują właśnie niemiecką - czyli wysoką jakość. To dlatego zdecydowaliśmy się uczynić z tego skojarzenia hasło naszej kampanii, "Niemiecka jakość w najlepszej cenie", bo wysoka jakość to nasz priorytet. Jednocześnie chcemy oferować klientom produkty w zawsze korzystnych cenach - mówi Hubert Iwanowski, Dyrektor Obszaru Marketingu i Zakupów dm w Polsce.

Kolejnym jej wyróżnikiem są oferty kuponów rabatowych w aplikacji "Mój dm". Dlatego dodatkowo w ramach kampanii, przez cały wrzesień, drogeria oferuje użytkownikom aplikacji 20%-owy kupon rabatowy na wszystkie produkty marek własnych. W ramach synergii działań omnichanelowych, początek kampanii połączono z mini eventami w sklepach dm, których celem było zachęcenie do pobrania aplikacji Mój dm i aktywowania kuponów.

dm i współpraca z influencerami

By dodatkowo wzmocnić rozpoznawalność marek własnych oraz jak najszerzej dotrzeć do potencjalnych klientów dm po raz pierwszy w Polsce zdecydował się na rozpoczęcie współpracy z influencerami. Dwunastu starannie wybranych influencerów przez najbliższy miesiąc będzie testować produkty marki własnej dm, by wybrać swój ulubiony i podzielić się tym wyborem z fanami (#ulubionyproduktdm) w swoich social mediach. Równocześnie w kanałach własnych dm pojawią się polecenia ulubionych produktów od pracowników drogerii.

W swojej komunikacji dm skupia się na budowaniu świadomości marki, w tym także popularyzowaniu marek własnych. Kampania będzie składała się z kilku etapów. Pierwsza jej odsłona stawiająca na promocję marek własnych potrwa do 30 września, a kreacje będą wykorzystywały dwa hasła - "Twoja nowa ulubiona drogeria" oraz "Niemiecka jakość w najlepszej cenie". Swoim zasięgiem kampania obejmie działania online, w tym social media, POS, lokalne rozgłośnie radiowe oraz nośniki OOH. Za opracowanie koncepcji kampanii odpowiadają niemiecka agencja Oddity i austriacka ReTALE, adaptacją materiałów oraz zakupem mediów zajęła się polska agencja Freundschaft.

Drogerie dm - co to za sieć?

Drogerie dm posiadają ponad 3800 punktów sprzedaży, w których zatrudnionych jest ponad 66 000 osób w całej Europie. W roku obrotowym 2021/2022 dm odnotował sprzedaż w wysokości 13,6 mld euro wygenerowaną łącznie we wszystkich 14 krajach europejskich.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl