Konsumenci będą zmieniać dotychczas wybierane marki na tańsze

Producenci i detaliści, którzy chcą liczyć się na rynku, muszą zmieniać swoje strategie przynajmniej w takim tempie, w jakim zmieniają się nastroje po stronie konsumentów – tłumaczy Grzegorz Dembicki, Business Development Director z firmy Sagra Technology.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 19-08-2021, 12:25

Konsumenci będą zmieniać dotychczas wybierane marki na tańsze, fot. shutterstock

Zmiana zachowań zakupowych konsumentów

Badania przeprowadzone przez firmę Numerator pokazują, jak konsumenci mogą zmieniać swoje zachowania zakupowe w związku z rosnącą inflacją. Okazuje się, że niektórzy z nich, wraz ze zmieniającą się sytuacją na rynku, prawdopodobnie będą zmieniać swoje zachowania i ograniczać wydatki.

Znacząca większość ankietowanych (83 proc.) już zauważyła wzrost cen najczęściej kupowanych przez siebie artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego. Ponad połowa (55 proc.) zmieniła w związku z tym sposób robienia zakupów. Co więcej, dwie trzecie pytanych w ciągu najbliższych 6 miesięcy spodziewa się jeszcze wyższej inflacji. A jej utrzymywanie się bądź dalszy wzrost będzie powodowało obawy dotyczące cen i zmiany w wydatkach na codzienne artykuły spożywcze, usługi i inne towary.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Inflacja, zwłaszcza nadspodziewanie wysoka, wywiera wpływ na zachowania zakupowe. Jest to istotna informacja dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw, którzy powinni z uwagą obserwować to, co dzieje się na rynku. W biznesie nietrafione decyzje mogą generować ogromne koszty – tłumaczy Grzegorz Dembicki, Business Development Director z firmy Sagra Technology, dostawcy systemów IT wspierających procesy sprzedażowe.

– Ponad połowa konsumentów już zmieniła swoje zachowania zakupowe. Producenci i detaliści, którzy chcą liczyć się na rynku, muszą zmieniać swoje strategie przynajmniej w takim tempie, w jakim zmieniają się nastroje po stronie konsumentów. A ci, którzy chcą być na szczycie, powinni te zmiany nawet wyprzedzać. Potrzebują do tego odpowiednich danych, gromadzonych na bieżąco od wszystkich uczestników łańcucha dostaw – podkreśla.

Zakupy tańszych zamienników?

W raporcie czytamy, że konsumenci są zaniepokojeni i zastanawiają się nad swoimi planami zakupowymi. Jeśli ceny będą rosły nadal, będą zmieniać dotychczas wybierane marki na tańsze. Dla prawie połowy (49 proc.) wystarczy do tego niewielki wzrost cen, a 6 na 10 deklaruje, że „przerzuci się” na tańsze zamienniki, jeśli ceny wzrosną w stopniu znaczącym. Jeszcze większa zmiana może wiązać się z planowanymi wydatkami.

Ponad jedna trzecia konsumentów, w obawie przed inflacją, już przy jej niewielkim wzroście cen planuje zmniejszyć wydatki na zakupy (36 proc.). Ale już niemal połowa (49 proc.) zrobi to, jeśli ceny wzrosną w stopniu znacznym. Jedno jest pewne, klienci z pewnością będą wydawać swoje pieniądze w bardziej wyważony sposób.

Nastroje odnośnie cen związane są także ze statusem materialnym konsumentów. Część z nich zdecyduje się na marki własne sieci handlowych, z kolei inni będą odmawiać sobie tzw. wydatków ekstra. Ponad połowa pytanych (54 proc.) stwierdziła, że jest znacznie zaniepokojona przyszłymi wzrostami cen. Przy czym inflacją martwi się zdecydowanie większy procent konsumentów o niższej sile nabywczej (39 proc.) niż tych o wysokiej sile nabywczej (23 proc.).

Jak ograniczyć wydatki?

Najpopularniejszy sposób na nawet czasowe ucięcie wydatków, to rezygnacja z wydatków „ekstra”, które są niezależne od siły nabywczej, jak np. jedzenie czy picie „na mieście”. Rezygnację z wydatków na bary i restauracje w sytuacji rosnących cen zapowiada trzech na czterech ankietowanych. Wśród konsumentów o wysokiej sile nabywczej pojawiają się także deklaracje dotyczące ograniczenia zakupów odzieżowych, na podróże i elektronikę, a także innych, mniej istotnych.

– Umiarkowana inflacja nie jest dla zysków sklepów groźna. Inaczej jednak wygląda sytuacja, kiedy wynosi ona ponad 5 proc. Omawiany raport pokazuje, że wzrost inflacji oraz obawy klientów dotyczące przyszłości powodują, że mogą oni znacząco zmieniać swoje dotychczasowe zwyczaje związane z zakupami – wyjaśnia Grzegorz Dembicki z Sagra Technology.

– Dziś kluczowa jest analiza wszelkich informacji dotyczących łańcucha dostaw, ale także wielkości sprzedaży w sklepach. Od tych danych zależy płynność procesów i, co jest szczególnie istotne w dzisiejszych warunkach, elastyczność organizacji w zmieniających się warunkach - podsumowuje.