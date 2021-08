Konsumenci chcą dokonywać zrównoważonych zakupów

31% respondentów twierdzi, że obecnie wydaje więcej na produkty, które są zrównoważone i przyjazne dla środowiska - wynika z badania EY Future Consumer Index.

Konsumenci chcą dokonywać zrównoważonych wyborów, fot. shutterstock

- W siódmej edycji globalnego badania EY Future Consumer Index z czerwca 2021, poziom zaniepokojenia wśród konsumentów w odpowiedzi na pandemię COVID-19 nieznacznie maleje. 39% ankietowanych konsumentów w skali globalnej uważa, że kryzys zdrowotny będzie nadal wpływał na ich życie przez co najmniej kolejne 12 miesięcy, w porównaniu z 40% z tego samego badania przeprowadzonego w lutym 2021 r. - mówią serwisowi portalspozywczy.pl Łukasz Wojciechowski, Partner w dziale Audytu, Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich EY oraz Dominika Piotrowska-Skwarło, Assistant Director, Dział Rozwoju Biznesu EY.

Zrównoważony rozwój ważny dla konsumentów

Eksperci wskazują, że kluczowym trendem pojawiającym się w tej edycji badania wskazywanym przez konsumentów jest priorytetowe traktowanie obszaru zrównoważonego rozwoju.

- Pandemia wymusiła na społeczeństwie rewizję szeregu obszarów swojego życia, w tym przystępności cenowej produktów. Większość konsumentów (64%) planuje zwracać większą uwagę na wpływ tego, co konsumują na środowisko, ale 60% zamierza skupić się bardziej na stosunku jakości do ceny – mówią eksperci EY.

Z badania EY Future Consumer Index wynika ponadto, że 64 % konsumentów nadal spędza więcej czasu w domu niż przed pandemią COVID-19.

- Domy stały się centrum, z którego ludzie pracują, do którego zamawiają dostawy, gdzie ćwiczą i w końcu dom jest też miejscem rozrywki. Taka zmiana stylu życia ułatwia podejmowanie decyzji, które mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. 31% respondentów twierdzi, że obecnie wydaje więcej na produkty, które są zrównoważone i przyjazne dla środowiska, a 64 %jest gotowych zmienić swoje zachowania, jeśli jest to korzystne dla społeczeństwa – tłumaczą Łukasz Wojciechowski i Dominika Piotrowska-Skwarło.

Jednak 78% konsumentów jest zaniepokojonych wpływem pandemii COVID-19 na ich finanse, a 53% twierdzi, że cena jest ważniejszym czynnikiem zakupu niż przed pandemią.

- To ostatnie zagraża pozytywnemu nastawieniu do zrównoważonych decyzji zakupowych, jeśli mają one istotny wpływ na budżet domowy. Aby mimo wszystko móc wpływać pozytywnie na środowisko i społeczeństwo bez zobowiązań finansowych, wielu konsumentów podejmuje drobne działania, które nie wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Rzeczywiście, ponad połowa respondentów (56%) twierdzi, że przyjmuje zrównoważony styl życia, jeśli pomaga im to oszczędzić pieniądze, zwłaszcza w odniesieniu do kluczowych czynności domowych, w tym oszczędzania energii (85%), recyklingu lub ponownego wykorzystania opakowań po użyciu (83%) oraz korzystania z toreb wielokrotnego użytku (83%) – wyjaśniają eksperci.

Według konsumentów firmy powinny dbać o środowisko naturalne

- Minimalizacja zaangażowania finansowego w obszar zrównoważonego rozwoju oznacza, że większość konsumentów (68%) polega na firmach jako liderach w osiąganiu pozytywnych wyników społecznych i środowiskowych. Konsumenci uważają, że firmy mają możliwość wywierania większego wpływu na społeczeństwo i środowisko poprzez procesy i innowacje transformujące rynek, zorientowane na zrównoważony rozwój: 28% uważa, że duże międzynarodowe korporacje powinny ograniczać odpady generowane podczas produkcji, a 25% uważa, że firmy powinny ograniczać emisje gazów cieplarnianych – informują przedstawiciele EY.

Eksperci wskazują, że istnieją pewne rozbieżności pomiędzy respondentami z różnych części świata w odpowiedzi na pytanie o kwestie zrównoważonego rozwoju, które dotyczą konsumentów osobiście: odpady z tworzyw sztucznych są największym problemem w Stanach Zjednoczonych (62%) i Wielkiej Brytanii (73%), podczas gdy zanieczyszczenie powietrza jest głównym problemem w Chinach, a zanieczyszczenie wody zajmuje najwyższe miejsce w Brazylii (93%).

- Wskazuje to, że nie ma jednego uniwersalnego podejścia dla firm i że będą one musiały wziąć pod uwagę regionalne priorytety konsumentów, gdy będą rozwiązywać problemy związane ze zrównoważonym rozwojem – podsumowują Łukasz Wojciechowski i Dominika Piotrowska-Skwarło.