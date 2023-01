Nadchodzą nowe czasy, w których konsumenci inwestują w marki, współtworzą je i głośno domagają się od nich zmian - wynika z raportu firmy Mintel.

Konsumenci chcą współtworzyć marki; fot. unsplash.com

Mintel podał trendy obowiązujące na rynku wszelakich dóbr konsumenckich.

- Nasze analizy trendów i badania prognostyczne na rok 2023 opierają się na obserwacji kluczowych czynników rozwoju trendów i są poparte solidnymi zbiorami danych. W ciągu najbliższych 1-5 lat możemy spodziewać się zmian i ewolucji zachowań konsumentów w reakcji na globalne trendy konsumenckie - podano w raporcie.

Nowe trend konsumencki - współtworzenie marek

Jednym z ważnych trendów nazwano "Władza w rękach ludzi". Jak podaje Mintel, nadszedł czas, aby marki wpuściły konsumentów do swoich zarządów. Konsumenci zaczynają realnie kształtować politykę marek głosując portfelami, ale też głośno wyrażając swoje zdanie. To coś więcej, niż tylko "klient ma zawsze rację" – to model, w którym konsumenci inwestują w marki, współtworzą je i głośno domagają się od nich zmian. Reakcją na tę potrzebę ze strony marek powinno być odsunięcie się nieco na bok i cierpliwe wysłuchanie konsumentów, przy jednoczesnym trzymaniu ręki na pulsie, żeby w odpowiedniej chwili uruchomić rynkową innowację.

Firmy adaptują się do nowego modelu konsumenta jako współtwórcy. Popularne platformy społecznościowe (np. TikTok) stawiają na pierwszym miejscu potrzebę własnej ekspresji zachęcając konsumentów do rozwijania i pokazywania swojej

kreatywności w dziedzinach takich jak pielęgnacja, aranżacja wnętrz czy gotowanie.

Jak wykorzystać nowe platformy społecznościowe?

Marki wykorzystują twórczy potencjał konsumentów, zapraszając osoby z zewnątrz do procesu rozwoju swoich produktów. Aby zademonstrować otwartość na współpracę, wiele firm chwali się utworzeniem kreatywnych stanowisk, na których zatrudniane są (nawet jeśli tylko symbolicznie) znane osoby, influencerzy, dzieci czy zwykli użytkownicy produktu.

Marki mogą zachęcać konsumentów do kreatywnego udziału w tworzeniu innowacyjnych produktów, jednocześnie podkreślając, w jakim stopniu nowe produkty i usługi są wynikiem opinii użytkowników. Firmy mogą wykorzystywać nowe platformy

społecznościowe do kontaktów z aktywnymi użytkownikami marki i zbierania informacji na temat tego, jak stosowane i postrzegane są ich produkty oraz co się o nich mówi.

Trendy konsumenckie w praktyce

W Wielkiej Brytanii IKEA i H&M połączyły siły uruchamiając "fabrykę idei" - wspólny projekt, w ramach którego twórcy, projektanci i drobni producenci mogą zgłaszać pomysły w różnych kategoriach w celu stworzenia produktów o rynkowym potencjale.

Kim Kardashian została "główną konsultantką ds. smaku" w Beyond Meat, amerykańskiej firmy oferującej bezmięsne alternatywy dla tradycyjnego białka, na potrzeby kampanii promującej gotowanie z wykorzystaniem produktów firmy.

Winiarnia na Web3 i prawo głosu dzięki NFT

NFT (Non-Fungible Token – niewymienialny token) i Web3 otwierają dla konsumentów nowe kanały inwestycji w marki. Efekt nowości tokenów NFT nieco blednie, ale rośnie użyteczność tych cyfrowych aktywów. Marki wykorzystują NFT jako sposób na udostępnienie "kawałka siebie" i bezpośrednio związania konsumentów z ogólnym sukcesem i rozwojem marki.

NFT dotyczą już nie tylko artykułów kolekcjonerskich dzieł sztuki – teraz niewymienialne tokeny projektowane przez marki umożliwiają wstęp do klubów członkowskich, korzystanie z programów lojalnościowych, a nawet udział w zyskach.

Przykład? Evinco Winery DAO to winiarnia na Web3 – efekt współpracy zachowującego anonimowość eksperta od kryptowalut znanego na Twitterze jako @wizardofsoho z Mario Sculattim, przedstawicielem czwartego pokolenia wytwórców win z Napa Valley – która w zamian za zakup NFT oferuje miłośnikom wina członkostwo w klubie z prawem głosu i możliwością decydowania w sprawach dotyczących zarządzania klubem.

Sieć Starbucks wprowadziła NFT do swojego doświadczenia Web3 – Starbucks Odyssey. Cyfrowe aktywa będą miały formę kolekcjonerskich znaczków, które członkowie programu będą mogli sprzedawać i kupować w świecie Odysei.

Ekstremalna personalizacja - perspektywa dla rozwoju marek

W ciągu najbliższych pięciu lat rynek będzie w coraz większym stopniu odwoływać się do niszowych potrzeb tożsamościowych lojalnych konsumentów-inwestorów, na przykład poprzez podział dużych, tradycyjnych marek na mniejsze jednostki biznesowe o bardziej sprecyzowanych zadaniach. Nadejdzie nowa era społecznego nacisku, bo konsumenci będą coraz bardziej interesować się etyką marek, w które zainwestowali.

Ubrania, jedzenie czy samochód określonej marki staną się czymś więcej niż tylko oznaką statusu – będą szczegółowym świadectwem postaw i przekonań konsumentów.

Postęp technologiczny, który pozwoli na ekstremalną personalizację w poszczególnych kategoriach, zmniejszy atrakcyjność produktów skierowanych do masowego klienta. Za to w przypadku napotkania kontrowersyjnych kwestii marki mogą skorzystać z pomocy konsumentów-aktywistów, opracowując wraz z nimi odpowiedni plan działania.

