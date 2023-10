25 lat temu w Swarzędzu pod Poznaniem powstał pierwszy sklep z logo Żabka. W ciągu ćwierć wieku niewielka sieć sklepów zmieniła się w Grupę Żabka, która notuje rocznie ponad miliard wizyt klientów. Wartość sprzedaży realizowanej przez Grupę przekroczy w 2023 roku 20 mld zł.

Marka Żabka obchodzi swoje 25-lecie/fot. materiały prasowe

Marka Żabka obchodzi 25-lecie

Grupa Żabka stanowi nowoczesny ekosystem convenience. Obok sieci sklepów, która wkrótce przekroczy 10 000 placówek, w jej skład wchodzą marki działające zarówno w kanałach fizycznych, jak i cyfrowych. Maczfit z rynku cateringu dietetycznego, w 2022 roku dostarczył swoim klientom blisko 20 mln posiłków, Dietly to marketplace cateringów dietetycznych, z kolei Żabka Jush jest wiodącym graczem w kategorii q-commerce, dostępnym w 6 miastach: Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Sopocie i Katowicach.

Ponad 15% stanowisk w Żabce zajmują osoby pracujące w obszarze technologii cyfrowych, opartych na zarządzaniu danymi i sztucznej inteligencji.

Żabka - ekosystem convenience

Markę Żabka rozpoznaje dziś 93% konsumentów, a należące do sieci niemal 10 tys. placówek na stałe wpisało się w otaczający nas krajobraz. Aktualnie Żabka to minicentrum handlowo-usługowe – w tym największa sieć kawiarni, bankomatów, punktów pocztowych czy kolektur Lotto. Żabka rozwija także sektor usług, wspiera polskich dostawców i startupy, jest odpowiedzialnym pracodawcą, inkubatorem nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnych produktów.

– Żabka od 25 lat towarzyszy klientom w każdym momencie dnia, ułatwiając im życie i uwalniając ich czas. Jednak Żabka sprzed lat i ta współczesna, to dwie zupełnie odmienne firmy. Ta zmiana była możliwa dzięki ludziom, których łączą wspólne wartości, chęć poszukiwania innowacji i tworzenia nowych rozwiązań. Wspólnie zapoczątkowaliśmy proces zmiany nie tylko naszej organizacji, ale także całego polskiego handlu. Dzięki temu w 2023 r. Żabka to coś więcej niż tylko sieć sklepów. To ekosystem convenience – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu Grupy Żabka.

Żabka wspiera polską przedsiębiorczość – aktualnie z siecią współpracuje ponad 8 600 franczyzobiorców, dla wielu z nich współpraca ta i możliwość prowadzenia sklepu jest pomostem do prowadzenia własnego biznesu. Wspólnie ze swoimi franczyzobiorcami Żabka zapewnia blisko 60 000 miejsc pracy.

Strategia Odpowiedzialności według Żabki

W 2021 r. Żabka przyjęła Strategię Odpowiedzialności (ESG) w pełni zintegrowaną ze strategią biznesową firmy. Grupa Żabka w 2021 r. opublikowała pierwszy Raport Odpowiedzialności - w którym spółka przedstawiła założenia Strategii ESG oraz podsumowała działania Żabki w obszarze pozafinansowym w ujęciu rocznym, zgodnie z międzynarodowymi standardami ujawnień ESG oraz została poddana niezależnej usłudze atestacyjnej.

Grupa Żabka promuje recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. W grudniu 2022 r. w Bydgoszczy sieć uruchomiła pilotażową inicjatywę „Zielona Odnowa”, w której bierze udział 121 sklepów Żabka w mieście. Od stycznia br. w ramach pilotażu zebrano blisko 2,5 mln butelek i puszek aluminiowych.

W ostatnich latach Grupa Żabka zrewidowała też podejście do zaangażowania społecznego, definiując obszary ważne dla społeczności lokalnych i kładąc nacisk na działania, które przyczyniają się do realnych i długofalowych zmian. Od 7 lat realizuje program „Dobry Staż w Żabce”, skierowany do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wspólnie ze swoimi franczyzobiorcami umożliwia młodzieży udział w płatnych stażach w sklepach, dając szansę na zdobycie wiedzy i doświadczenia oraz łatwiejszy start w życie zawodowe.

Z okazji 25-lecia w portfolio Żabki pojawią się trzy nowe unikatowe placówki, których otwarcie sieć planuje jeszcze w 2023 roku. Będą to:

· placówka nr 10 000 w Starym Browarze w Poznaniu, w której zastosowano technologie zapewniające wyjątkowe doświadczenia zakupowe klientom, wspomagające pracę franczyzobiorcy i sprzedawców oraz pozwalające ograniczyć wpływ na środowisko naturalne. W sklepie tym znajdzie się m.in. dobrze znane klientom Żabki Nano nowatorskie rozwiązanie – robot Robbie, który będzie serwował kultowe hot dogi;

· Sklep hybrydowy w Warszawie przy ul. Wolskiej 64a, łączący tradycyjną placówkę z autonomiczną Żabką Nano;

· Żabka Drive w podwarszawskim Piasecznie przy ul. Puławskiej 44d, w której kierowcy – bez wysiadania z auta – będą mogli skorzystać z bogate oferty gastronomicznej.

