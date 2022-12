W niepewnych czasach konsumenci pragną poczucia kontroli nad swoim życiem. Marki mogą przekazywać odpowiednie informacje i oferować opcje potrzebne konsumentom do tego, by poczuli, że mają wszystko pod kontrolą - wynika z raportu przygotowanego przez firmę Mintel pt. "Trendy na globalnym rynku konsumenckim".

Konsumenci pragną poczucia kontroli. Jak marki mogą skorzystać z tego trendu? Fot. shutterstock

Konsumenci pragną poczucia kontroli

- Poczucie zagubienia i niepewności finansowej wywołane i spotęgowane przez pandemię sprawia, że konsumenci bardziej odczuwają potrzebę kontroli. Jednocześnie zalew nierzetelnych informacji i fake newsów powoduje stan dezinformacji i sprawia, że konsumentom trudniej weryfikować otaczające ich komunikaty, aby móc podejmować świadome decyzje - czytamy w raporcie przygotowanym przez firmę Mintel pt. "Trendy na globalnym rynku konsumenckim".

- Dlatego konsumenci potrzebują jasności, przejrzystości, elastyczności i szerokiego wyboru opcji, aby móc podejmować decyzje, które będą odpowiadać na ich indywidualne i zmienne potrzeby, a także na zmieniające się okoliczności. Konsumenci nie tylko chcą wiedzieć więcej na temat składu produktu – co zawiera, czego nie zawiera i dlaczego – ale również chcą dostać informację na temat jego skuteczności i mieć pewność, że produkt dostarczy tego, co obiecuje - tłumaczą autorzy raportu.

CZYTAJ WIĘCEJ: Globalne trendy: Cztery kluczowe szanse dla firm

Trendy konsumenckie: Technologia ułatwia weryfikację i śledzenie

Technologia ułatwia weryfikację i śledzenie, a to daje konsumentom poczucie kontroli, dlatego marki stosują np. kody QR na opakowaniach, a produkty typu “wearable” (“inteligentna elektronika do noszenia”) dostarczą informacji o stanie zdrowia użytkownika. Coraz więcej marek dołącza też do produktów listę funkcjonalnych korzyści; niestety, ubocznym efektem jest często nadmiernie rozbudowana lista składników. Rozwiązaniem może być zastosowanie prostych opakowań komunikujących autentyczność.

Zindywidualizowane produkty, których receptury zostały opracowane na podstawie spersonalizowanych danych dotyczących konsumentów i ich indywidualnych cech dadzą konsumentom poczucie władzy nad tym, co kładą na talerz i co wklepują w skórę - informują autorzy raportu "Trendy na globalnym rynku konsumenckim".

Co więcej, niepewność finansowa jest katalizatorem innowacji w bankowości, gdzie różne aplikacje oferują konsumentom prostsze i wygodniejsze sposoby sprawowania kontroli nad swoimi finansami. Coraz mniej konsumentów ma potrzebę odwiedzenia fizycznej placówki banku (tym bardziej, że zwykle działo się to o niedogodnej porze), a to daje im większe poczucie kontroli.

Jednocześnie konsument będzie miał większe poczucie panowania nad swoim życiem dzięki inteligentnym urządzeniom, które sprawdzą, co dzieje się w domu pod jego nieobecność oraz co robią jego zwierzęta domowe czy nawet inni członkowie rodziny.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Mintel: Żywność będzie wspierać psychiczny i emocjonalny dobrostan konsumentów

Jak się rozwinie trend "pod kontrolą?

Poczucie niepewności będzie nadal czynnikiem napędzającym u konsumentów potrzebę odzyskania kontroli. Wyzwaniem pozostanie zalew nieprawdziwych informacji, przy czym oprogramowanie i technologia tworzące dezinformację będą coraz bardziej zaawansowane (np. fałszywe filmy wideo tworzone przez boty, tzw. deepfake), potęgując brak zaufania i utrudniając weryfikację faktów, a jednocześnie sprawiając, że taka weryfikacja będzie coraz ważniejsza.

Autorzy raportu tłumaczą, że marki będą musiały włożyć więcej wysiłku w dostarczenie konsumentom rzetelnych informacji oraz znalezienie równowagi pomiędzy cenzurą a autentycznością. Wyścig o najszybszą dostawę towaru do odbiorcy będzie ewoluował w stronę większej elastyczności, dając konsumentowi więcej kontroli nad tym, kiedy pojawi się dany produkt oraz dopasowując dostawę do harmonogramu i konkretnych potrzeb konsumenta.

Trendy: Rozwój technologii predykcyjnych

Pragnienie poznania przez konsumentów potencjalnych rezultatów będzie przejawiać się w rozwoju technologii predykcyjnych, które pomogą przewidywać niepożądane skutki. Przewidywanie chorób, określanie prawdopodobnej daty śmierci czy obliczanie szans powodzenia romantycznej relacji przy użyciu profilu zgodności – technologia predykcyjna będzie ewoluować, aby dać konsumentom możliwość spokojnego planowania.

- W budowie domów i budynków użyteczności publicznej coraz częściej będą stosowane materiały zapobiegające powodziom i huraganom, nastąpi również wzrost

zainteresowania mieszkaniami podziemnymi zapewniającymi większe bezpieczeństwo przed działaniem żywiołów. Zaawansowane algorytmy będą monitorować nastroje i osobowości konsumentów, aby dokładnie określić prawdopodobieństwo, że spodoba im się konkretna restauracja lub cel podróży - czytamy w raporcie.

Oprac. na podstawie fragm. raportu "Trendy na globalnym rynku konsumenckim" firmy Mintel.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl