Konsumenci smakują nową normalność

Pandemia trwa w Polsce już ponad rok. Na ile wpłynęła na nawyki i zachowania konsumentów? Bartosz Zieliński, Dyrektor Operacyjny Commplace mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że głównym efektem pandemii widocznym w postawach Polaków jest fakt, że zdecydowanie otworzyli się na świat zakupów online.

– Według raportu ,,E-commerce w Polsce 2020" znacznie wzrosła liczba osób, które dokonywały zakupów przez internet. Główne czynniki, które zdecydowały o zmianach to: wygoda zakupów, łatwość (e-sklepy zapewniają intuicyjną obsługę) oraz większa możliwość wyboru niż w sklepach stacjonarnych – tłumaczy.

– W przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych chcemy robić zakupy przede wszystkim szybko, stąd wzrost popularności korzystania z kas samoobsługowych. Można zatem śmiało powiedzieć, że pandemia znacząco wpłynęła na zmianę przyzwyczajeń, a tym samym zachowań konsumentów – dodaje.

Kolejną kwestią, jak tłumaczy ekspert, jest prezentacja produktu. – Konsumenci preferują zdjęcia z możliwością przybliżania, obejrzenia produktu z perspektywy 360 stopni, czy możliwością zobaczenia zdjęcia zrobionego przez innych użytkowników. Dlatego tworząc strategię sprzedaży dla danej marki, należy brać pod uwagę wszystkie czynniki – podpowiada.

Czy zamiłowanie Polaków do lokalnych i regionalnych produktów w 2021 może się zwiększać? – Zdecydowanie tak. Głównym powodem, który wpłynął na ten stan jest, tzw. patriotyzm lokalny, który obudził się w wielu z nas wraz z początkiem pandemii. Chętniej wspomagamy firmy regionalne, ale z drugiej strony marki regionalne otrzymały głos i same chętnie proszą o wsparcie, wychodząc do klienta – zauważa Bartosz Zieliński.

Dodaje, że Polacy przyzwyczają się do nowego „stylu” dokonywania zakupów i zauważą m.in. korzyści płynące z systemu "click & collect".

– Epidemia niejako zmusiła wszystkich do wyjścia ze strefy komfortu i pokazała, że inne, alternatywne rozwiązania, mogą być równie ciekawe. Do tego warto dodać, że oferta e-sklepów, jakość obsługi czy czas dostawy również zmienił się na korzyść konsumentów. W efekcie ten nowy trend powinien utrzymać się, a właściwie stać się "nową normalnością" – podsumowuje Bartosz Zieliński.

