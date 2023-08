Osoby, które porównują ceny produktów, najczęściej sprawdzają je online (70%). Allegro wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów – dzięki oznaczeniu "Gwarancja najniższej ceny” nie ma już potrzeby poświęcania czasu na porównywanie ofert w innych sklepach, gdyż Allegro robi to za nas.

Oznaczenie "Gwarancja najniższej ceny” na Allegro; fot. shutterstock.com / Grand Warszawski

Konsumenci chcą zaoszczędzić podczas zakupów

Raport SW Research dla Allegro pokazuje, że 77% badanych aktualnie bardziej rozważnie planuje budżet, a 61% więcej czasu niż rok temu spędza na poszukiwaniu okazji cenowych. Najczęstszym sposobem na zaoszczędzenie podczas zakupów online jest porównywanie cen i wybór najniższej (65%). Blisko co druga osoba od czasu do czasu korzysta z promocji (45%) lub szuka dobrych okazji i kupuje większą ilość danego produktu (45%).

Gwarancja najniższej ceny na Allegro

Gwarancja najniższej ceny obejmuje produkty już od 15 zł z szacunkowym czasem dostawy do 72 godzin. Warto podkreślić, że Allegro dba o doświadczenia zakupowe swoich klientów, dlatego niedawno zmieniło zasady rozliczenia w ramach tej akcji. Mogą oni liczyć na zwrot równowartości różnicy w cenie powiększonej aż o 50%, jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu produktu na platformie znajdą tańszą ofertę wśród sklepów uwzględnionych w regulaminie akcji i zgłoszą się do Allegro. Można otrzymać łącznie do 200 zł zwrotu w postaci kuponu do wykorzystania na platformie w trakcie trwania jednej edycji akcji.

