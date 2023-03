Jaki model przyjmie konsumpcja jutra i jak na te zmiany powinien reagować świadomy konsument? Zapraszamy do dyskusji, której kulminacją będą debaty eksperckie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 24-26 kwietnia 2023 w Katowicach.

EEC 2023: Świadomy konsument czyli kto?

Kilka lat temu pojęcie to oznaczało osobę, która szuka wiadomości na temat tego, jak kupować produkty, które są dobre dla zdrowia: od płodów rolnictwa ekologicznego po ubrania z naturalnej bawełny. Później okazało się, że to za mało i trzeba raczej szukać produktów dobrych dla planety niż dla siebie, o niskim śladzie węglowym, lokalnych, z drugiej ręki, do współposiadania niż samodzielnego używania. Na tej fali zaczęły rozrastać się inicjatywy współdzielenia samochodów, hulajnóg i sukienek, kupowania w second handach, odnawiania butów i mebli.

EEC 2023. Świadomość klimatyczna czy świadomość cenowa?

Jak pokazuje badanie GfK aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich są na minusie i względem początku roku spadły o kolejne 4 p.p. Połowa badanych spodziewa się, że najbliższe miesiące przyniosą wzrost bezrobocia. Równocześnie 45,3 proc. badanych jest zdania, że inflacja wbrew zapowiedziom polityków, utrzyma dwucyfrową dynamikę, a ceny towarów i usług będą rosnąć w tempie przekraczającym 10 procent. W tej sytuacji częściej poszukujemy tańszych zamienników, sprawnie wychwytujemy promocje, a część mniej strategicznych wydatków przekładamy na przyszłość.

Czy jednak priorytet niskiej ceny, której szuka konsument oznacza, że będziemy znowu sięgali po niskiej jakości produkty, byle tylko napchać koszyk i brzuch?

EEC 2023: istotne tematy dla sektora handlowego

Wśród wielu sesji szczególnej uwadze polecamy Państwu te związane z handlem.

Nowy świadomy konsument

25 kwietnia 2023 • 09:30-11:00

Czy świadomość zmian klimatycznych, społecznych niesprawiedliwości itp. wpływa znacząco na wybory konsumentów, czy nadal liczy się tylko niska cena i szybka dostawa? Czy gospodarka, branże i poszczególni producenci przygotowują się na zmiany związane z nowym podejściem konsumentów i czy życie slow naprawdę może zastąpić życie fast?

Bezpieczeństwo żywnościowe

25 kwietnia 2023 • 11:30-13:00

Wojna, kryzys klimatyczny, problemy demograficzne – czynniki decydujące o poziomie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność w skali globalnej. Łańcuchy dostaw zachwiane już w okresie pandemii – problemy z dystrybucją żywności. Jak w tych realiach zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? Niezawodność dostaw, ochrona zasobów ziemi, wody i różnorodności biologicznej, ograniczanie strat i marnowania żywności. Agenda ONZ „Zero głodu” i rekomendacje innych forów międzynarodowych (KE, WTO, FAO, OECD) – od wskazań do działania.

EEC 2023: 24-26 kwietnia. Trwa rejestracja

Trzy dni wypełnione dyskusjami na najbardziej aktualne tematy, którymi żyją Polska, Europa i świat. Od wojny w Ukrainie i jej globalnych skutków po kwestie bezpieczeństwa energetycznego, od digitalizacji i cyfrowej rewolucji, aż po zieloną transformację gospodarki. Uznane autorytety, decyzyjni politycy, menedżerowie dużych firm, przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy, młodzi aktywiści, ludzie mediów. Dwa miesiące dzielą nas od XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress), w tym roku zaplanowanego na 24-26 kwietnia.

Rejestracja dla uczestników jest już otwarta.

EEC 2023: to już XV edycja

– To już 15. edycja Kongresu, o którego sile stanowi synergia zaangażowania przedstawicieli biznesu, ekspertów i liderów opinii oraz samych uczestników, zainteresowanych wnioskami z tej ważnej dyskusji, jaka toczy się co roku w Katowicach. Program tegorocznej odsłony naszego wydarzenia, które aspiruje do miana najbardziej opiniotwórczej debaty dotyczącej wyzwań dla europejskiej gospodarki, poruszy tematy najistotniejsze dzisiaj, ale będzie także ramą dla stawiania diagnoz dotyczących społeczno-gospodarczej przyszłości Polski, Europy i świata – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

