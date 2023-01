Konsumenci ponownie chcą się znaleźć w centrum uwagi, a marki mogą im w tym pomóc - czytamy w raporcie firmy Mintel.

Konsumenci chcą się znaleźć w centrum uwagi - wynika z badania firmy Mintel; fot. unsplash.com

Mintel podał trendy obowiązujące na rynku wszelakich dóbr konsumenckich.

- Nasze analizy trendów i badania prognostyczne na rok 2023 opierają się na obserwacji kluczowych czynników rozwoju trendów i są poparte solidnymi zbiorami danych. W ciągu najbliższych 1-5 lat możemy spodziewać się zmian i ewolucji zachowań konsumentów w reakcji na globalne trendy konsumenckie - podano w raporcie.

Nowy trend - konsument chce być pewny siebie

Jednym z ważnych trendów nazwano "Teraz ja".

Jak podaje Mintel, przez ostatnie dwa lata wśród konsumentów przeważało myślenie w kategorii zbiorowości – należało odsunąć na bok własne potrzeby, bo priorytetem było zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. Koniec pandemii skłania ludzi do tego, by teraz skupić się na sobie. Marki mają tu duże pole do popisu pomagając konsumentom w najbliższych latach ponownie znaleźć się w centrum uwagi.

Konsumenci, którzy chcą się wyróżniać zamiast ginąć w tłumie, mogą nie wiedzieć, jak się do tego zabrać. Marki mogą dać im pewność potrzebną do tego, by spróbować czegoś nowego, a nawet pomóc im przemyśleć, kim są, podkreślając zainteresowania, które stanowią o ich wyjątkowości. Konsument jest gotowy na

zastrzyk pewności siebie, a marki mogą go dostarczyć w formie nowych doświadczeń lub produktów, które rozbudzą ciekawość oraz uformują gusty, zwyczaje i preferencje zgodnie z tym, kim jest lub pragnie być dany konsument.

Trend - stworzyć własną żywność

Przykład? Maal, producent wina z argentyńskiej prowincji Mendoza, wypuścił wino

o nazwie Desarmado, co w wolnym tłumaczeniu oznacza "do samodzielnego

montażu". Pudełko zawiera wina z różnych odmian szczepu Malbec – w ten sposób konsumenci mogą tworzyć własne mieszanki win.

Spersonalizowane produkty i usługi

Ponieważ konsumenci szukają sposobów na budowanie nowych aspektów swojej tożsamości, marki mogą wypełnić tę lukę ofertą, która pozwoli im rozwinąć umiejętności i osiągnąć biegłość w nowych obszarach.

Konsumenci chcą robić szybkie postępy i nadrobić stracony czas rzucając się z entuzjazmem w wir ulubionych zajęć i szukając spersonalizowanych produktów i usług dostosowanych do ich poziomu umiejętności.

Zapotrzebowanie na produkty związane ze zdrowiem

Jednocześnie konsumenci będą starali się nabrać odporności w obliczu zmian chcąc przygotować się do niepewnej przyszłości. Wzrośnie zapotrzebowanie na produkty związane ze zdrowiem i dobrostanem psychicznym, bo konsumenci chcą poznać swoje słabe punkty i aktywnie nad nimi pracować.

Marki mogą wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom wykorzystując zainteresowanie duchowymi praktykami czy moralnymi wartościami istotnymi dla konsumentów, a nawet czerpać inspirację z zainteresowania astrologią.

