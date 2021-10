Konsumpcja wciąż mocna, jednak Polacy patrzą na ceny

Negatywnie na wynik o sprzedaży detalicznej we wrześniu wpływała m. in. sprzedaż samochodów i na stacjach paliw - wskazują ekonomiści. Powodowane inflacją pogorszenie nastrojów konsumenckich będzie przekładać się na ograniczanie wydatków.

Autor: PAP Biznes

Data: 21-10-2021, 11:22

Sprzedaż detaliczna we wrześniu; fot. unsplash.com

Jakub Rybacki, Polski Instytut Ekonomiczny o sprzedaży detalicznej

"Wzrost sprzedaży detalicznej we wrześniu spowolnił z 5,4 do 5,1 proc., poniżej rynkowych prognoz. Komentarz GUS wskazuje, że na wynik wciąż negatywnie wpływała sprzedaż samochodów (-4,1 proc.). Wolniej rosła również sprzedaż na stacjach paliw – jest to związane z rosnącymi kosztami ropy naftowej. Pozytywnie wyróżniała się sprzedaż odzieży (+14,5 proc.) – to efekt zwiększonej mobilności i częstszej niż w ubiegłym roku pracy w biurach. Szybko rosła też sprzedaż sprzętu RTV i AGD oraz dóbr klasyfikowanych w kategorii pozostałe (np. biżuteria, zabawki dla dzieci).

Nadchodzące miesiące prawdopodobnie przyniosą kontynuację słabszych wyników w motoryzacji. Sprzedaż samochodów pozostanie na niskim poziomie – trend ten potęgowany jest przez rosnące niedobory mikrochipów. Skutki obserwujemy niemal we wszystkich krajach UE".

Alior Bank: Konsumenci patrzą na ceny

"Wrześniowe dane o sprzedaży detalicznej są zgodne z rynkowym konsensusem, a ich wymowa jest w naszej ocenie lekko negatywna w kontekście perspektyw ożywienia konsumpcji. Trend w szerszej perspektywie ugruntowuje się poniżej przedkryzysowych tendencji, a we wrześniu nawet się od nich lekko oddalił. My liczyliśmy na to, że przy lekkiej poprawie nastrojów konsumenckich we wrześniu, wygasaniu wydatków wakacyjnych (częściowo realizowanych za granicą), stopniowej poprawie odwiedzalności galerii handlowych, we wrześniu zobaczymy przyspieszenie sprzedaży detalicznej. Tak się nie stało – sprzedaż detaliczna wzrosła zaledwie o 0,2 proc. mdm po odsezonowaniu. Powoli można formułować tezę, że konsumenci przy decyzjach zakupowych coraz bardziej biorą pod uwagę rosnące ceny".

Monika Kurtek, Bank Pocztowy: pogorszenie nastrojów konsumenckich

"Realne tempo wzrostu sprzedaży detalicznej we wrześniu okazało się zbliżone do oczekiwań rynkowych, choć w ujęciu nominalnym było wyższe od prognoz. Wynika to głównie z faktu, że mocno przyspiesza wzrost cen towarów. Deflator sprzedaży detalicznej wyniósł we wrześniu już 5,7 proc. rdr i jest to poziom nie widziany od wielu lat.



Z opublikowanych przez GUS danych miesięcznych wynika, że dynamika realna sprzedaży detalicznej w trzecim kwartale br. wyniosła ok. 4,5 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 14,2 proc. rdr w drugim kwartale. Zobaczymy zatem na pewno wyhamowanie tempa wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w tym okresie, wg moich szacunków także do ok. 4,5 proc. rdr. Popyt konsumpcyjny w polskiej gospodarce wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, widać jednak powodowane inflacją pogorszenie nastrojów konsumenckich, co w dalszej kolejności przekładać się będzie na ograniczanie wydatków".

MBank o danych dot. sprzedaży detalicznej

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła we wrześniu o 5,1 proc. rdr (poprzednio 5,4 proc.). To kolejny miesiąc oddalania się od trendu sprzed pandemii. Nożyce cenowe są tu nieubłagane. Sprzedaż nominalna rośnie dużo szybciej niż realna. To oczywiście tłumaczy przynajmniej częściowo, dlaczego optymizm konsumentów nie chce się rozpędzać (g. domowe wydają więcej, ale ekonomiczna użyteczność ich zakupów nie rośnie)".