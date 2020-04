Koronawirus a zachowania konsumenckie - rozmowa z ekspertką firmy Mintel (wideo)

- Na początku nowej sytuacji związanej z pandemią miały miejsce tzw. „zakupy paniczne” - kupowaliśmy na zapas, głównie żywność o długim terminie do spożycia. Teraz nastąpiła pewna stabilizacja, konsumenci bardziej stawiają na produkty, które mają nam zapewnić odporność. Kontekst zdrowia ma coraz większe znaczenie – wylicza ekspertka.

I dodaje, że w związku z tym, że wszyscy więcej czasu spędzają w domach, konsumenci dużo więcej gotują i to gotowanie stało się jedną z niewielu codziennych przyjemności. Zakaz chodzenia do restauracji może tym samym skłonić nas do przyrządzania bardziej egzotycznych dań na własną rękę w domu.

- Nie możemy wyjść do restauracji, więc to restauracje przyszły do nas. Mówimy tu zarówno o jedzeniu na wynos, dowozach, ale również o tzw. meal kits, zestawach do kompletnego zbudowania posiłku w domu. Restauracje w sposób kreatywny pomagają nam urozmaicić nasze codzienne posiłki, a także rozbudować możliwość personalizacji. W ten sposób chcą oczywiście zapewnić sobie minimalny przynajmniej poziom przychodów w tym ciężkim czasie. Gastronomia szuka różnych innowacyjnych dróg, w tym między innymi może to być wejście w kategorię produktów garmażeryjnych czy mrożonych. Wiele restauracji, lokali wzmacnia w ten właśnie sposób emocjonalną więź z konsumentem, co jest szczególnie ważne w tym przełomowym okresie – dodaje Honorata Jarocka.

Zdaniem ekspertki z uwagi na ekonomiczne czynniki, które wiążą się z pandemią, cena stanie się kluczowym kryterium wyboru. – Jednak wierzymy, że po jakimś czasie konsumenci wrócą do pozytywnych nawyków. Zdrowie, bezpieczeństwo – to będą te atuty, którymi będziemy się kierować przy wyborze produktów spożywczych. Na pewno zmieni się nasza percepcja - dotąd dużo mówiono w negatywnym świetle o stosowaniu plastiku, a dzisiaj ta dodatkowa bariera jako forma ochrony żywności jest pożądana przez konsumentów, więc wiele priorytetów ewoluuje – mówi Honorata Jarocka.

Jednak podkreśla, że nacisk na to, aby rozwiązania opakowaniowe były przyjazne dla środowiska nadal będzie istotny w dłuższej perspektywie czasu, gdy sytuacja się unormuje – zarówno zdrowie konsumenta, jak i planety powinno być dla nas wszystkich kluczowe.