Koronawirus rzucił sektorowi e-commerce zupełnie nowe wyzwania

- Galerie handlowe, w których można było zrobić zarówno zakupy spożywcze, ale również przy okazji spędzić czas na wizytach w sklepach odzieżowych czy elektronicznych, zostały zamknięte już kilka tygodni temu na fali pierwszych rządowych restrykcji. Siłą rzeczy handel jest obecnie w głównej mierze realizowany w Internecie. Dla wielu firm jest to jedyny sposób na przetrwanie. Dla konsumentów z kolei, jeszcze większa możliwość ograniczenia wizyt w sklepach stacjonarnych, a co za tym idzie – izolacja - mówi Łukasz Łukasiewicz, Operations Manager w SwipBox Polska.

- Zgodnie z badaniem „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” 57% internautów jest czynnym uczestnikiem e-handlu. Koronawirus rzucił jednak sektorowi e-commerce zupełnie nowe wyzwania dotyczące logistyki, dostępności towarów, a także samych dostaw. Obecna sytuacja może stać się w perspektywie długofalowej motorem napędowym dla jeszcze większego rozwoju e-commerce - dodaje.

- Wielu z nas – dotyczy to głównie starszego pokolenia konsumentów – zaczęło zdawać sobie sprawę, że wszystko, czego potrzebujemy, możemy znaleźć w Internecie, a sama realizacja zamówienia nie jest procesem wybitnie skomplikowanym. Oszczędzamy czas i energię, które można przeznaczyć na zupełnie inne cele. Koronawirus może przekonać konsumentów do zwiększonej aktywności w online, również w momencie, gdy zagrożenie minie, a kryzysowa sytuacja zostanie opanowana. Zmiana zakupowych trendów już od kilku lat działa się na naszych oczach, ale teraz ten proces może być znacznie przyspieszony, co wprost wynika ze zmian w świadomości użytkowników Internetu - tłumaczy ekspert.

- Jak wynika z danych Polskiego Systemu Płatności, w niektórych branżach sprzedaż online wzrosła nawet o 200%. W obecnej sytuacji, realizacja zakupów spożywczych z dostawą do domu może wiązać się nawet z miesięcznym terminem oczekiwania. O wiele łatwiej sytuacja wygląda w innych segmentach rynku. Badanie wskazuje, że w ubiegłym miesiącu sprzedaż sprzętu elektronicznego wzrosła o 270%. Wzrosty można było również zaobserwować w usługach streamingowych, kosmetykach czy w przypadku środków czystości - mówi Łukasz Łukasiewicz.