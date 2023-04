Handel

Kosiarki i grille w wiosennej ofercie Lidla. Ile kosztują?

Lidl Polska przygotował nową wiosenną ofertę, w ramach której na sklepowe półki trafiły narzędzia i akcesoria do pracy w ogrodzie. Dodatkowo w sieci sklepów można kupić zestaw mebli do ogrodu, grille oraz niezbędne akcesoria do grillowania.

Lidl sprzedaje kosiarki i narzędzia do pielęgnacji ogrodu. / fot. shutterstock