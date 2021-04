Koszyk cen: Bariera 400 zł przebita

W sieci Lewiatan (Eurocash) za zakup 50 towarów z Koszyka cen dlahandlu.pl trzeba zapłacić od 340 zł w Krakowie do 353 zł na Górnym Śląsku. Rok temu ceny wahały się od 305,35 w Lublinie do 334,4 w Trójmieście. Oznacza to skok cen od 18 do 35 zł w zależności od miasta.

Sieć Żabka proponuje obecnie koszyk 50 produktów w cenie od 400 do 425 zł (różne w zależności od miasta są ceny warzyw i owoców). Rok temu było to jeszcze 380-400 zł (oznacza to wzrost cen o 20-25 zł). Na przestrzeni dwóch lat jest to skok o ok. 50-60 zł bowiem w 2019 roku płaciliśmy za podobny zestaw produktów od 353-365 zł. Na przestrzeni roku niemal każdy badany produkt podrożał, np. herbata Lipton o 3 zł, papryka o 4 zł/kg. Wyjątkiem jest masło i pieczywo.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Franczyzowa sieć Carrefour Express (Carrefour) proponuje zakupy od 416 zł do 451 zł w zależności od miasta. Na początku 2020 roku zakup 50 produktów wiązał się z wydatkiem od 386,7 do 394. Oznacza to skok cen od 30 do 50 zł w ujęciu rok do roku.

Więcej na dlahandlu.pl