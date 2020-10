Koszyk cen: Ile kosztują zakupy online w październiku?

Oznacza to, że rozpiętość między najtańszą a najdroższą ofertą wynosi 70 zł. W porównaniu z wrześniem w e-sklepie SPAR zauważalne są większe braki towarów, zwłaszcza kategorii świeżej: owoców i warzyw.

W tym tygodniu sklep auchandirect.pl oferuje zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 256,71 zł, czyli o 3 zł taniej niż miesiąc temu (259,61 zł), ale o 13 zł drożej niż we wrześniu 2019 r. (243,38 zł). Obecnie razem z dostawą o wartości 14,90 zł zakupy w auchandirect.pl to wydatek 272 zł.

50 produktów we Frisco.pl kosztuje obecnie 275 zł. To wzrost cen o 3 zł mdm. (272,21 zł w we wrześniu.) Rok temu, w połowie września na podobne zakupy trzeba było wydać 265,9 zł, czyli obecnie jest o 9 zł drożej. Frisco.pl oferuje bezpłatną dostawę zakupów o tej wartości, ale trzeba zapłacić kosztu stałego - 2 zł za pakowanie zakupów w torby papierowe lub 4 zł w torby foliowe. Spakowane zakupy to wydatek rzędu 277 zł.

Wyniki pozostałych e-sklepów na Dlahandlu.pl