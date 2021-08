Koszyk Cen: Tańsze warzywa nie rekompensują droższego nabiału

Z analizy Koszyka cen dlahandlu.pl wynika, że jak co roku taniejące warzywa na moment zagłuszają wrażenie, że ceny galopują.

Koszyk cen: Sezonowe spadki cen warzyw nie dają wytchnienia, bo inne ceny rosną. fot. Eduardo Soares on Unsplash

W tym roku spadki cen papryki z 19 do 5 zł za kg nie zrekompensowały jednoczesnych podwyżek cen nabiału czy wędlin i ogólna suma, którą musimy przeznaczyć na podstawowe zakupy, nieubłaganie rośnie.

A oto pełne zestawienie w ramach monitoringu cen 50 produktów w 5 sieciach supermarketów:

Pod koniec lipca sieć Stokrotka zaproponowała 50 produktów z Koszyka w cenie 295-296 zł w porównaniu do 303-305 zł w maju br. Spadek cen o 8 zł to efekt spadku cen papryki o 14 zł/kg i pomidorów o 4 zł/kg.

Sieć Dino oferuje 50 produktów w cenie 302 zł wobec 307,5 zł w maju br. i 304 zł w marcu br. Spadek cen to efekt tańszej papryki i pomidorów. Specyfika sieci Dino zakłada, że placówki zlokalizowane są na wsiach i w mniejszych ośrodkach miejskich, dlatego w Koszyku znalazły się 3 lokalizacje: Górny Śląsk, Trójmiasto i podwarszawski Nadarzyn.

Pod koniec lipca za Koszyk 50 produktów w Intermarche płaciliśmy od 306 do 309 zł w porównaniu do 295,5 do 302 zł w maju br. Oznacza to także podwyżkę w porównaniu do marca, gdy podobne zakupy kosztowały od 291 do 294,5 zł.

