Koszyk cen: Trzy sieci trzymają ceny rdr. Pozostałe z podwyżkami!

Z monitoringu w ramach Koszyka cen dlahandlu.pl wynika, że na zakup 50 produktów w e-sklepach trzeba przeznaczyć obecnie od 265 zł do 330-340 zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem poziom cen trzyma auchandirect.pl i Drive Intermarche. Nieznaczne podwyżki ok. 7,5 zł notujemy we frisco.pl, zaś w pozostałych sieciach spar.pl, ecarrefour.pl oraz hipernet24.pl podwyżki sięgają odpowiednio od 20 do niemal 50 zł rdr. Jednocześnie z końcem października z rynku wypadł e-sklep sieci Tesco, który zazwyczaj plasował się w środku stawki e-sklepów.