Koszyk cen: Zakupy kosztują już prawie 300 zł nawet w dyskontach

Dyskonty, format znany z walki o klienta ceną oferuje zakupy w cenie 291-294,5 zł w zależności od sieci. To oznacza, że inflacja daje się we znaki wszystkich. Dwa lata temu za podobne zakupy płaciliśmy w tym formacie ok. 275 zł. Oznacza to podwyżkę na poziomie 15-17 zł, czyli ponad 5 proc. Ani producenci ani sieci nie są bowiem w stanie dłużej brać na siebie rosnących kosztów, a eksperci zapowiadają, że to dopiero początek drożyzny - czytamy na dlahandlu.pl.

Dyskonty podwyższyły ceny o ok. 5 proc. fot. Koszyk cen

Sieć Biedronka proponuje zakupy w cenie 290,82 zł wobec 287,5 zł w czerwcu br. Oznacza to podwyżkę o 3 zł na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. We wrześniu 2019 roku podobne zakupy kosztowały 274,5 zł, oznacza to podwyżkę o 15 zł.

Dyskonty podwyższyły ceny

W Netto 50 produktów FMCG kosztuje 291,3 zł wobec 287,7 zł w czerwcu br. Oznacza to podwyżkę o 4 zł na przestrzeni ostatnich miesięcy. We wrześniu 2019 podobne zakupy kosztowały 275 zł. Oznacza to, że obecnie jest o 16 zł drożej.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sieć Lidl zaproponowała 50 produktów w cenie 292,5 zł w porównaniu do 285,7 zł w czerwcu br. Na przestrzeni trzech miesięcy ceny wzrosły o 7 zł, a wobec września 2019 o 17 zł (275,3 zł).

W Aldi Koszyk 50 produktów kosztuje 294,4 zł w porównaniu do 283,5 zł w czerwcu br. Oznacza to podwyżkę o 11 zł na przestrzeni trzech miesięcy. We wrześniu 2019 podobne zakupy kosztowały 277 zł. Oznacza to wzrost cen o 17 zł.

Badanie Koszyka cen pochodzi z monitoringu ankieterów dlahandlu.pl z 17-18 września 2021.

Czytaj więcej na dlahandlu.pl