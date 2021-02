Nielsen podsumowuje 2020 rok w branży FMCG i handlu detalicznym

NielsenIQ przeanalizował dane sprzedażowe poszczególnych kategorii FMCG minionego roku. Długookresowa analiza danych sprzedażowych do tej pory pomagała wyciągnąć wnioski na kolejne lata - w okresie wieloletnim widać było stabilne kilkuprocentowe wzrosty czy spadki różnych kategorii. I tym razem dane z roku 2020 przynoszą cenne informacje, ale analizować je trzeba nakładając kolejne okresy pandemii, rządowych obostrzeń a następnie oswojenie się Polaków z pandemiczną rzeczywistością a nie jako roczny trend.

- Pozytywny wynik branży FMCG to składowa bardzo różnych wydarzeń i zjawisk. Spodziewano się lepszych grudniowych sprzedaży - izolacja społeczna i celebrowanie świąt w mniejszym gronie osłabiło jednak dynamiki. Nie było szczytów wielkanocnych, natomiast doświadczyliśmy wielkich wzrostów miesiąc wcześniej, bo aż o 14%, w porównaniu do marca 2019, podczas panicznych zakupów, które pod wieloma względami przejdą do historii. Także ze względu na to, że nie powtórzyły się przy drugiej fali pandemii. Widzę w tym zasługę branży detalicznej, która zapewniła stabilne dostawy i sprzedaż żywności - przynajmniej w tej sferze mogliśmy mieć poczucie bezpieczeństwa, co wielu osobom uświadomiło także wagę pracy zatrudnionych w handlu - komentuje Karolina Zajdel-Pawlak, Managing Director NielsenIQ.

Koszyk spożywczy

Koszyk spożywczy rósł ze względu na przesunięcie konsumpcji z zewnątrz do domu; jednocześnie wiele kategorii spadało ze względu na zmniejszoną liczbę okazji zakupowych. Posiłki w szkołach czy miejscach pracy przenieśliśmy do domu. Przestaliśmy kupować “po drodze” do siłowni, pracy, na spotkanie ze znajomymi czy podczas przerwy.” Urosły kategorie do gotowania i pieczenia takie jak: mąka +27%, mleko +14%, oleje +15%, ser żółty +14%, przeciery pomidorowe +16%, ale też szybkie wersje posiłków typu mrożone pizze +8%, zapiekanki do podgrzania +7% czy zupy +7%, do których wzrostu najbardziej przyczyniły się tzw. zupki chińskie oraz zupy w torebkach do gotowania.

Z drugiej strony spadły te kategorie, po które sięgaliśmy impulsowo jak gumy do żucia -18% czy lody impulsowe -13%, oraz takie, które były naszymi posiłkami i przekąskami w czasie dnia poza domem jak gotowe sałatki -7% czy batoniki muesli -24%.

- Możemy mówić także o kategoriach - spożywczych i chemicznych, których spadki spowodowane były obostrzeniami w innych sektorach. Kategoria napojów izotonicznych spadła o 20% za ograniczeniami branży fitness czy kategoria ochrony przeciwsłonecznej -31% za branżą turystyczną - komentuje Karolina Zajdel-Pawlak, Managing Director NielsenIQ.