W kontekście nowego programu „Lokalna półka” i w konsekwencji potencjalnego zwiększenia popytu na lokalne produkty, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dr inż. Waldemar Humięcki podkreślił, że jeżeli popyt się zwiększy, polscy producenci mają możliwość zwiększenia produkcji.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o programie "Lokalna półka"; fot. shutterstock/Theodore Trimmer

Czy dzięki programowi „Lokalna półka” będzie taniej?

Jak potwierdził Dyrektor Generalny KOWR, idea „Lokalna półka”, aby w sklepach oferujących artykuły spożywcze część asortymentu stanowiły produkty od lokalnych producentów (takie jak owoce, warzywa, produkty mleczne, mięsne i pieczywo) to dobry pomysł. Realizowany jest on z powodzeniem w innych państwach.

- Ta idea to szansa na skrócenie łańcucha dostaw, czyli „drogi od pola do stołu”, a więc także obniżenie kosztów transportu (co oznacza zmniejszenie trujących emisji do atmosfery). Idea wpisuje się także w koncepcję Zielonego Ładu, forsownego przez Unię Europejską. Takie działanie, w konsekwencji, może dotyczyć również obniżenia cen. Innym efektem może być stymulacja lokalnego rynku. Ten pogram pobudza również konsumencką solidarność z regionem.

„Lokalna półka” to wyzwanie przede wszystkim dla handlowców i producentów

Dr inż. Waldemar Humięcki zwrócił również uwagę, iż część sklepów już ma wyodrębnione półki na produkty regionalne. Realizacja projektu „Lokalna półka” to wyzwanie przede wszystkim dla tych handlowców, którzy do tej pory nie interesowali się lokalnymi producentami żywności. Jednocześnie może to być wyzwanie dla producentów, aby dostosować się do potrzeb handlowców, którzy też mogą mieć swoje wymagania.

Jak program „Lokalna półka” wpłynie na wybór dostępnych w sklepach produktów?

Wydawałoby się, że Polscy konsumenci są przyzwyczajeni do dużego wyboru towarów polskich i zagranicznych. W kontekście proponowanych zmian, zgodnie z którymi zostałby wprowadzony obowiązek oferowania przez sklepy 2/3 owoców i warzyw od lokalnych dostawców, nasuwa się pytanie, czy polscy producenci zapewnią Polakom oczekiwany wybór towarów.

Jednak jak powiedział Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, od kilku lat obserwowany jest jednak trend zawężania oferty handlowej. Dlatego raczej, jak dodał Humięcki, idea „lokalnej półki” powinna ten trend zahamować.

- Warto zauważyć, że Polacy poszukują polskich produktów, które charakteryzują się wysoką jakością, są świeże oraz nie zawierają ulepszaczy. Ponadto lokalna społeczność przeważnie zna lokalnych producentów żywności i cieszą się oni zarówno sympatia jak i zaufaniem. Dowodem jest coraz popularniejszy rolniczy handel detaliczny.

