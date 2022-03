Kradzieże: Najwięcej tracą sklepy spożywcze

Z powodu kradzieży, sklepy detaliczne w Polsce uszczuplają swoje roczne przychody kwotą sięgającą 1,7 mld euro, a w Europie to blisko 50 mld euro - informują eksperci z firmy Checkpoint.

08-03-2022

Złodzieje w sklepach: Najwięcej tracą placówki spożywcze, fot. shutterstock

Wartość polskiego rynku detalicznego pod koniec 2021 r. wzrosła o ponad 21 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r. W całej Europie, będącej światowym liderem w obszarze detalicznym, kwota ta to blisko 3,5 bln euro, co stanowi prawie 1/5 całego PKB. Przy liczbie 3,5 mln sklepów na naszym kontynencie, zatrudniających 20 mln osób, aż 99% z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa. W Polsce natomiast, pod koniec 2021 r. zarejestrowano ok. 320 tys. punktów handlu detalicznego.

1,7 mld euro straty rocznie

Zdaniem specjalistów, w Polsce podobnie jak w całej Europie, kradzieże w największym stopniu dotykają sklepy spożywcze oraz markety typu cash & carry. Na kolejnych miejscach znajdują się galerie handlowe (12,4%) oraz sklepy na stacjach benzynowych (9,3%). Zgodnie z wynikami raportu „Bezpieczeństwo w handlu detalicznym w Europie” opracowanego przez Crime&tech przy wsparciu firmy Checkpoint Systems, straty w towarach ponoszone przez sklepy w Polsce szacuje się na 1,1 mld euro rocznie, natomiast wydatki na zabezpieczenia – na blisko 0,6 mld euro, co stanowi 1,1% obrotów.

Najczęściej stosowanymi metodami zabezpieczeń są systemy telewizji przemysłowej, alarmy, ochroniarze, elektroniczne zabezpieczenia towarów (EAS), a także coraz częściej stosowana – technologia RIFD. W 2019 roku wdrożyła ją m.in. polska firma LPP, a dzisiaj obejmuje już ponad 1200 salonów. System ma za zadanie poprawić zarządzanie stanem magazynowym, zwiększyć produktywność operacji sklepowych, a także znacznie ograniczyć ubytki w towarach.

Najwięcej tracą sklepy spożywcze

Jeśli chodzi o odnotowane przestępstwa w sklepach, to najwięcej, bo ponad połowa z nich przypada na sektor spożywczy. W skali Europy branża ta odnotowała uszczuplenie towarów na poziomie 2%. Na kolejnych miejscach plasują się drogerie, stacje benzynowe, sklepy odzieżowe oraz z elektroniką.

Oprócz najczęstszej metody kradzieży, czyli wzięcia produktu i ucieczki, nierzadko stosowane są również torby uniemożliwiające wykrycie oznakowanych produktów przez starsze modele technologii EAS. Kolejnym słabym punktem są kasy samoobsługowe – właściciele sklepów umożliwiających klientom skorzystanie z takiej formy transakcji odnotowują więcej przypadków kradzieży. A jakie produkty są kradzione najczęściej? W sklepach spożywczych są to alkohole, sery, wędliny i słodycze, w sklepach odzieżowych - drobne akcesoria, spodnie oraz bluzy, a w elektronicznych – smartfony.