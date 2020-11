Kraków: Ruszył proces pracownika IKEI zwolnionego za wpis o LGBT

Sprawa ma związek z wydarzeniami z maja ubiegłego roku, kiedy to IKEA ogłosiła "dzień solidarności z osobami LGBT". Wówczas w wewnętrznej sieci przeznaczonej do komunikacji jeden z pracowników krakowskiego sklepu Janusz Komenda (wyraził zgodę na podawanie nazwiska - PAP) zacytował wersety z Pisma Świętego. Chodzi o fragmenty: "Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich" oraz "Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich".

W związku ze sprawą mężczyzna został zwolniony; nie zgodził się jednak z decyzją pracodawcy i wytoczył mu proces, który rozpoczął się przed krakowskim sądem rejonowym, w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jak argumentował podczas wtorkowej rozprawy pełnomocnik spółki IKEA Retail, pierwsza część wpisu Komendy nie była złożona z cytatów, tylko stanowiła jego prywatną wypowiedź. Adwokat zwracał również uwagę, że mimo ogłoszonego dnia solidarności pracownicy sklepu nie byli w żaden sposób zachęcani do włączenia się w działalność ruchu LGBT, zatem "cała teoria (strony przeciwnej - PAP) upada". Pełnomocnik spółki wniósł o oddalenie pozwu w całości.

Na świadka powołano m.in. dyrektorkę krakowskiego sklepu, która przekonywała, że obchodzenie dnia solidarności ma pomóc w zagwarantowaniu równych praw osobom nieheteronormatywnym i że obchodzony jest na całym świecie. Zwracała również uwagę, że komunikacja interpersonalna nie powinna być wykluczająca dla żadnej z grup; w jej ocenie wpis byłego pracownika nie stanowił jedynie komentarza, bo zawarta została w nim opinia wykluczająca. Wyjaśniła też, że decyzja o zakończeniu współpracy spowodowana była faktem, że Komenda nie podjął próby polubownego załatwienia sprawy, ani nie potrafił postawić się w sytuacji osób, których jego wpis dotyczył i dla których mógł być wykluczający, a także sugerować brak szacunku dla nich.

Do tego postępowania przyłączył się także prokurator. Jak uzasadniał w rozmowie z dziennikarzami prok. Rafał Stępniak, jest to sprawa medialna, o "bardzo dużej doniosłości, mająca duży wydźwięk społeczny". "Również przedmiot tego postępowania budzi duże emocje, w związku z tym tego rodzaju sprawy są postępowaniami, gdzie udział prokuratora jest wskazany" - zapewnił.