Zwycięzca aukcji na najem kramu w krakowskich Sukiennicach przeprowadzonej pod koniec lutego nie zdecydował się na podpisanie umowy najmu. Ponowna licytacja odbędzie się 31 marca.

Kram w Sukiennicach ponownie do wynajęcia; fot. unsplash.com

Do wynajęcia jest kram nr 26 w Sukiennicach o łącznej powierzchni 10,64 metrów kw.

Kram w Sukiennicach - ponad 10 mkw. za 42 tys. zł

Jak informował PAP Zarząd Budynków Komunalnych, w poprzednim przetargu przeprowadzonym 28 lutego wystartowało 13 oferentów, a cena z wyjściowych 800 zł netto za m kw. wzrosła do 3960 zł za m kw. Oznacza to, że zwycięzca aukcji zadeklarował ponad 42 tys. zł miesięcznie za wynajem tego lokalu. Nowy najemca miał czas do 6 marca na podpisanie umowy.

W piątek krakowski magistrat poinformował, że zwycięzca aukcji przeprowadzonej pod koniec lutego nie podpisał umowy najmu. Tym samym stracił wadium, którego wpłata była warunkiem dopuszczenia do udziału w tym postępowaniu.

"W związku z tą sytuacją, lokal ponownie skierowano do wynajęcia w najbliższej aukcji, która odbędzie się 31 marca. Osoby zainteresowane udziałem w niej są zobowiązane, do 29 marca, dokonać wpłaty wadium w wysokości 15 tys. zł oraz złożyć ofertę w Punkcie Obsługi Mieszkańców ZBK" - przekazano.

Kram w Sukiennicach - jaka cena wywoławcza?

Podczas aukcji będzie można wylicytować lokal użytkowy - kram nr 26 - o powierzchni 10,64 mkw. wraz z udziałem w przestrzeni wspólnej o metrażu 1,47 mkw. Cena wywoławcza stawki czynszowej wynosi 600 zł netto za 1 mkw.

Zwycięzca aukcji zobowiązany będzie prowadzić w lokalu działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży produktów z przewagą wyrobów noszących znamiona rękodzieła ludowego i artystycznego, związanego z tradycją handlu krakowskiego, którego celem jest promocja miasta i regionu.

Gmina Miejska Kraków - właściciel lokalu - dopuszcza w lokalu handel pamiątkami, upominkami, prezentami, sztuką użytkową, które są wykonane z surowców naturalnych. Nie będzie wolno natomiast handlować przedmiotami pochodzenia zagranicznego mającymi znamiona pamiątki obcej (niepolskiej), wyrobami przemysłowymi powszechnego użytku nie mającymi znamion rękodzieła lub nienawiązującymi jednoznacznie do tradycji handlu regionu i kraju, jak również artykułami spożywczymi, w tym alkoholem.

Jak wskazują kupcy handlujących w Sukiennicach, zabytek ten jako obiekt handlowy jest "jedyny i wyjątkowy", ale osoby tam sprzedające muszą być przygotowane na ciężkie warunki pracy. Związane są one z narażeniem na niska temperaturę, bo kramy nie są ogrzewane, brakiem zaplecza, magazynu oraz konkurencją ze strony innych kupców, sprzedających podobny asortyment.

