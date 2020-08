KRS: Polska spółdzielczość ma wiele dobrego do zaoferowania

- To w sklepach spółdzielczych, od początku ich działania, w szczególny sposób promowani byli polscy wytwórcy, produkujący towary o wysokiej jakości. Dziś także na rynku wyróżniają się znakomite wyroby spółdzielni mleczarskich i spółdzielni oferujących mięso i przetwory mięsne, pieczywo, etc. Pochodzenie surowców do wytwarzania tych produktów jest zawsze z zaufanych i wyselekcjonowanych źródeł, a jakość dokładnie zbadana. Duże wymagania dotyczą również spółdzielczych produktów przemysłowych - informuje KRS.

