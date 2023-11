Ważne jest budowanie silnego pozycjonowania swojej marki i pamiętanie, że ten sam klient może mieć różne misje zakupowe - mówił Krzysztof Bogacz, Marketing Director LOTTE Wedel podczas debaty "#consumer trends: Jak ugryźć nowego konsumenta? Trendy podane na talerzu i w social mediach", która odbyła się w trakcie Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Krzysztof Bogacz, Marketing Director LOTTE Wedel. Fot. PTWP

Ważna jest segmentacja behawioralna

- Dziś nie dzielimy konsumenta według twardych danych, obecnie ważna jest segmentacja behawioralna – co robimy, w jakich momentach kupujemy - mówił Krzysztof Bogacz, Marketing Director LOTTE Wedel podczas debaty "#consumer trends: Jak ugryźć nowego konsumenta? Trendy podane na talerzu i w social mediach".

Jego zdaniem podziały konsumentów obecnie są bardzo płynne. - Ten sam klient może mieć inne misje zakupowe np. w sobotę i wtorek. W sobotę wraca z imprezy i potrzebuje wypić butelkę wody. Nie jest dla niego ważna cena, ale to, aby szybko nabyć wodę i żeby była ona zimna. We wtorek zaś idzie zrobić zakupy na kilka dni i szuka atrakcyjnych promocji - tłumaczył.

- Dana osoba ma duży problem, żeby wydać na bilet do kina, a jednocześnie kupuje drogą odżywkę, ponieważ filmy dla niej nie są tak ważne, jak pielęgnacja włosów - dodał.

Marki muszą budować emocjonalną więź

Podkreślił, że ważne jest budowanie silnego pozycjonowania swojej marki. - Potem można wprowadzać drobne zmiany, korzystać z małych trendów, mikrookazji - podkreślił.

Tłumaczył, że nie tylko ważny jest klient, ale także sprzedawca. - W łańcuchu interesów niezwykle ważni są handlowcy. Musimy zadbać, żeby konsument zdjął produkt z półki, ale wcześniej sprzedawca musi go tam wyłożyć - mówił Krzysztof Bogacz.

Ekspert skomentował też rosnącą popularność marek własnych. - Czasy, w których marki były niskiej jakości, dawno już minęły. Dlatego marki producenckie powinny być doskonałej jakości. Trzeba dbać o jakość bestsellerów sprzed lat i wprowadzać nowości, które wyprzedzają to, co oferują marki własne - podkreślił.

Krzysztof Bogacz odniósł się też do korzystania branży marketingowej z badań opinii publicznej, analiz i raportów. - Różnego rodzaju badania są narzędziem do analizy, ale trzeba do nich podchodzić zdroworozsądkowo, przyglądać się, jaki konsument jest naprawdę - mówił.

