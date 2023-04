Sukces 7-Eleven niewątpliwie będzie zależał od wsparcia ze strony lokalnie działających firm. - Partner, który zdecyduje się na taką współpracę lub fuzję odniesie niebagatelne korzyści z dostępu do unikalnego know how systemu - komentuje Andrzej Wojciechowicz, doradca na rynku FMCG, ekspert Komisji Europejskiej i NCBR w obszarze gospodarki innowacyjnej.

Zdaniem eksperta, sukces 7-Eleven niewątpliwie będzie zależał od wsparcia ze strony lokalnie działających firm; fot. unsplash.com

7-Eleven przygotowuje się do szerszego wejścia na rynek europejski, także do Polski. Na całym świecie jest ponad 83 tys. sklepów 7-Eleven w 19 krajach.

Jak zaznacza Andrzej Wojciechowicz, przewagą 7-Eleven, poza bogatym doświadczeniem, jest jej międzynarodowa rozpoznawalność, wręcz kultowość w środowiskach konsumenckich. Wiele modeli convenience czerpie z tego dorobku. Między innymi nasza lokalna Żabka.

7-Eleven to wymagający system franczyzowy, który poszukuje sprawdzonych partnerów biznesowych. Na naszym lokalnym rynku istnieją dwie, może trzy takie firmy, które mogłyby sprostać temu zadaniu.

"Rzecz jasna najłatwiej byłoby dokonać akwizycji podobnej i dobrze zorganizowanej sieci jaką jest Żabka" - dodaje Andrzej Wojciechowicz.

7-Eleven w Polsce. Plany rozwoju

7-Eleven przygotowuje się do szerszego wejścia na rynek europejski. Sieć poszukuje doświadczonych franczyzobiorców do otwierania nowych oddziałów w Europie Zachodniej. Chce współpracować z podmiotami, które prowadzą już działalność handlową, gastronomiczną lub hotelarską.

Plany ekspansji 7-Eleven dotyczą takich rynków jak: Niemcy, Francja, Irlandia, Włochy, Polska, Hiszpania, Turcja i Wielka Brytania. Sieć bierze też pod uwagę Austrię i Szwajcarię - donosi "Lebensmittel Zeitung". Co ciekawe, w planach nie uwzględniono krajów Beneluksu.

7-Eleven to pochodząca z USA, a należąca obecnie do Japończyków sieć rozwijana w modelu franczyzowym, jak m.in. Żabka. To jedna z pionierek sieci handlowych czynnych od wczesnego ranka do późnego wieczora (godziny otwarcia znalazły się w jej nazwie – od 7 do 11 czyli 23) oraz obecnych niemal na każdym rogu. Na całym świecie jest ponad 83 tys. sklepów 7-Eleven w 19 krajach, z czego jedna czwarta znajduje się w Japonii. W Europie można ją spotkać w Norwegii, Szwecji czy Danii.

7-Eleven to koncept "kultowy"

Zdaniem Andrzeja Wojciechowicza, decyzja o wejściu sieci 7-Eleven na rynek europejski bez wątpienia poprzedzona została dogłębną analizą segmentu sklepów convenience w Europie i doświadczeniem zdobytym w krajach skandynawskich.

- Ten światowy gigant sprzedaży w modelu convenience wypracował przez prawie 100 lat swojej działalności optymalny model działania w tym segmencie. Nie spoczął jednak na laurach niewątpliwego sukcesu, lecz ciągle zmienia, adaptuje swoje rozwiązania do zmieniających się preferencji klientów. Pragmatycznie aplikuje nowoczesne rozwiązania nie poddając się jednak presji technologicznych nowinek - tłumaczy ekspert.

Jak zaznacza Wojciechowicz, przewagą 7-Eleven, poza bogatym doświadczeniem, jest jej międzynarodowa rozpoznawalność, wręcz kultowość w środowiskach konsumenckich.

- Wiele modeli convenience czerpie z tego dorobku. Między innymi nasza lokalna Żabka, która przed kilkoma laty zmodernizowała swoje sklepy i strategię biznesową wzorując się na tym sprawdzonym modelu - dodaje.

7-Eleven przejmie Żabkę?

Jak zaznacza ekspert, eksploracja tak dużego, niehomogenicznego rynku jakim jest rynek europejski będzie wymagała wielu lokalnych dostosowań. Podkreśla, że 7-Eleven to nie tylko szyld sklepu, to cała złożona struktura, organizacja sprzedaży i zaopatrzenia. Wymagający system franczyzowy, który poszukuje sprawdzonych partnerów biznesowych.

- Oparcie rozwoju w poszczególnych krajach lub kulturowych sub-regionach Europy wydaje się nieodzownym elementem ekspansji. W tym kontekście wejście do naszego kraju lub szerzej Europy Środkowo-Wschodniej nie będzie już takie proste. Oczywiście istnieje jeszcze przestrzeń do wyparcia lub zamiany nieefektywnych związków brand names zwanych miękką franczyzą na twardy i efektywny system franczyzowy. Wymaga to jednak budowy silnej i dobrze zorganizowanej struktury dystrybucyjnej - przyznaje Andrzej Wojciechowicz.

I zaznacza, że na naszym lokalnym rynku istnieją dwie, może trzy takie firmy, Eurocash czy GK Specjał, które mogłyby sprostać temu zadaniu. - Rzecz jasna najłatwiej byłoby dokonać akwizycji podobnej i dobrze zorganizowanej sieci jaką jest Żabka - dodaje. A to dlatego, że posiada ona doświadczenie rynkowe, trafnie dobrany asortyment, szerokie spektrum doświadczeń UX-owych. I zwraca uwagę, że właścicielem tej grupy firm jest fundusz inwestycyjny. Osiągnięcie konsensusu może nie być łatwe.

7-Eleven w Polsce - rozwój przy współpracy z lokalnym partnerem

Reasumując, rynek europejski może zostać efektywnie eksplorowany przez ten znany i globalnie aprobowany przez konsumentów system. Wymagać to jednak będzie wsparcia ze strony lokalnie działających firm i zapewne jest to uwzględnione w mapie drogowej biorąc pod uwagę historię ekspansji systemu 7-Eleven. Trzeba również dodać ze partner, który zdecyduje się na taką współpracę lub fuzję odniesie niebagatelne korzyści z dostępu do unikalnego know how systemu - komentuje Andrzej Wojciechowicz.

