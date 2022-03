Które marki są ukraińskie? Lista 100 marek ukraińskich

Konsumenci nie odróżniają marek ukraińskich od rosyjskich, bojkotujące te pierwsze zamiast drugich! Agnieszka Górnicka z Inquiry podaje 100 najcenniejszych marek ukraińskich. Wiele z nich to marki spożywcze.

Nemiroff znajduje się na podium na liście 100 najcenniejszych marek ukraińskich; fot. shutterstock

- Docierają do mnie sygnały, że w szlachetnym zrywie w ramach bojkotu rosyjskich marek ludzie nie odróżniają ich od ukraińskich. No więc - ważne - NIE BOJKOTUJEMY ukraińskich marek! Nawet jeśli są pisane cyrylicą! Marki Nemiroff, ROSHEN Confectionery Corporation i wiele innych to marki ukraińskie! - napisała Agnieszka Górnicka z Inquiry.

Lista 100 najcenniejszych marek ukraińskich

Agnieszka Górnicka podała listę 100 najcenniejszych marek ukraińskich - wiele z nich to produkty spożywcze.