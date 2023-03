Z danych GUS wynika, że zdecydowanym liderem wzrostów cen wśród produktów spożywczych w lutym br. był cukier, za który trzeba zapłacić o 85,2 proc. więcej niż rok temu. Co ciekawe jego ceny spadły o 0,8 proc. w ujęciu miesięcznym, czyli w porównania do stycznia br. Więcej niż 30 proc. rdr zdrożały także mąka, wieprzowina, mleko, jaja i tłuszcze roślinne.

Zdecydowanym liderem wzrostów cen wśród produktów spożywczych w lutym br. był cukier; fot. unsplash.com

Żywność podrożała o 24,7 proc. rdr i 1,8 proc. mdm, a napoje bezalkoholowe odpowiednio: 16,4 proc. i 1,8 proc.

Więcej niż 1/4 w porównaniu do lutego ub.r zdrożały: ryż, pieczywo, mąka, wieprzowina, drób, mleko, jogurt, śmietana, napoje

i desery mleczne, sery i twarogi, jaja oraz tłuszcze roślinne. Królem drożyzny pozostaje cukier! Produkty, których ceny spadły w lutym w ujęciu miesięcznym to: ryż, cukier, tłuszcze roślinne, tłuszcze zwierzęce (w tym masło), drób i wieprzowina.

Ceny w kategorii "restauracje i hotele" wzrosły o 17,2 proc. w ujęciu rok do roku i 1,2 proc. - w ujęciu miesięcznym.

Rekordowa inflacja w lutym. "Jest pełnoletnia"

Główny Urząd Statystyczny podał dane o lutowej inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. wzrosły rdr o 18,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,2 proc.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r., które opublikował GUS, pokazują, że żywność i napoje bezalkoholowe w ubiegłym miesiącu podrożały o 24 proc. w ujęciu rocznym oraz 1,8 proc. - miesięcznie. W tym sama żywność podrożała o 24,7 proc. rdr i 1,8 proc. mdm, a napoje bezalkoholowe odpowiednio: 16,4 proc. i 1,8 proc.

Ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych wzrosły w ujęciu rocznym o 11,1 proc., a miesiąc do miesiąca - 2,4 proc.

A jak to wygląda w rozbiciu na poszczególne kategorie? Co podrożało najbardziej, a co wręcz zanotowało obniżki cen w ujęciu i miesięcznym. Prześledziliśmy dane GUS.

Ceny ryżu, mąki, pieczywa i makaronu w lutym 2023

W przypadku produktów zbożowych 'królem drożyzny' okazała się mąka. Jak kształtowały się ceny?

- Ryż: wzrost cen o 29,2 proc. rdr i SPADEK 0,6 proc. w porównaniu ze styczniem br.

- Mąka: ceny w ujęciu rocznym wzrosły o 32,8 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,2 proc.

- Pieczywo: wzrost cen o 26,6 proc. w ujęciu rocznym, podwyżki o 1,5 proc. mdm.

- Makarony i produkty makaronowe: wzrost cen o 24 proc. rdr i o 0,9 proc. mdm.

Ceny mięsa w lutym 2023 - co podrożało najmocniej?

Mięso podrożało w lutym o 26,2 proc. w porównaniu do 2022 roku i o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym. Jak to wyglądało w podziale na kategorie?



- Mięso wołowe: wzrost cen o 18,3 proc. rdr i 0,5 proc. mdm

- Mięso cielęce: wzrost cen o 11,5 proc. rdr i 0,1 proc. mdm

- Mięso wieprzowe: najmocniej podrożało, bo aż 33,5 proc. w ujęciu rocznym, ale za to ceny SPADŁY o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym

- Mięso drobiowe: ceny wzrosły 25,9 proc. rdr i SPADŁY 0,5 proc. mdm

- Wędliny: wzrost cen o 23,6 proc. rdr i 1 proc. mdm

Ryby i owoce morza podrożały w ciągu roku o 23,5 proc. oraz o 1,1 proc. w ciągu miesiąca.

Mleko, sery i jaja - jakie ceny w lutym 2023?

W dziale "mleko, sery i jaja" GUS zanotował 29,8-proc. wzrost cen rdr i 0,9 proc. względem poprzedniego miesiąca.

- Mleko: podrożało o 37,8 proc. rdr i 0,5 proc. w ujęciu miesięcznym.

- Jogurty, śmietana, napoje i desery mleczne: 27,8- proc. podwyżka rok do roku i 1,3-proc. w ujęciu miesięcznym.

Sery i twarogi: wzrost cen o 26,5 proc. rdr i o 0,8 proc. mdm.

Jaja: podrożały 35,6 proc. rdr i 0,5 proc. w ujęciu miesięcznym.

Oleje i tłuszcze - spadki cen w lutym 2023

Według GUS, oleje i tłuszcze podrożały w lutym o 21,5 proc. rok do roku, ale STANIAŁY o 3,4 proc. mdm.

Tłuszcze roślinne zanotowały wzrost cen o 31,6 proc. w ujęciu rocznym i SPADEK o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

Ceny tłuszczy zwierzęcych wzrosły o 13,7 proc. rdr i SPADŁY o 5,9 proc. mdm. (w tym masło podrożało o 11,2 proc. rdr i STANIAŁO o 6,6 proc. mdm.

Kryzys sałatkowy. Jakie wzrosty cen owoców i warzyw?

Ceny owoców w lutym wzrosły o 17,9 proc. rdr i 2,1 proc. mdm.

W danych GUS powoli widać kryzys sałatkowy. Warzywa bowiem wzrosły o 22,3 proc. w ujęciu rocznym i aż o 7,2 proc. w ujęciu miesięcznym.

Cukier - król drożyzny 2023

Według danych GUS, ceny cukru wzrosły w lutym o rekordowe 85,2 proc. względem lutego 2022 roku. Jednak już w ujęciu miesięcznym - w porównaniu do stycznia br. - spadły o 0,8 proc.

Napoje bezalkoholowe - aktualne ceny

Kategoria 'napoje bezalkoholowe' zanotowała wg GUS wzrost cen w ujęciu rocznym o 11,6 proc. i 1,8 proc. mdm. W rozbiciu na poszczególne kategorie wygląda to następująco:

Kawa: wzrost o 19,9 proc. rdr i 1,9 proc. mdm

Herbata: wzrost o 11,2 proc. rdr i 1,3 proc. mdm

Kakao i czekolada w proszku: wzrost o 22,4 proc. rdr i 3,8 proc. mdm

Wody mineralne lub źródlane: wzrost o 15,9 proc. rdr i 0,8 proc. mdm

Soki owocowe i warzywne: wzrost o 13,1 proc. rdr i 2,2 proc. mdm

Ceny alkoholu 2023 i papierosów 2023. Czy podrożały?

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe podrożały w lutym o 11,1 proc. w porównaniu z lutym rok temu oraz 2,4 proc. w ujęciu miesięcznym.

Ceny napojów alkoholowych wzrosły o 12,7 proc. rdr oraz o 2,6 proc. mdm, natomiast ceny wyrobów tytoniowych poszły w górę o 6,6 proc. w ujęciu rocznym oraz 2 proc. mdm.

Inflacja za luty. Ceny w restauracjach i hotelach

Według danych podanych przez GUS, ceny w kategorii "restauracje i hotele" wzrosły o 17,2 pro. w ujęciu rok do roku i 1,2 proc. - w ujęciu miesięcznym. W styczniu wyglądało to odpowiednio - 17,6 proc. rdr i 1,4 proc. mdm.

Czytaj: Mamy rekordową inflację w lutym. Ile wzrosły ceny w restauracjach i hotelach?

Czy inflacja będzie spadać?

Według naszych prognoz inflacja od marca powinna spadać - powiedziała w środę PAP - przed ogłoszeniem danych GUS - minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

- Szanse są na to, że pod koniec roku rzeczywiście będzie jednocyfrowa - dodała.

