28 maja to czwarta niedziela w maju tego roku. Czy sklepy są wtedy otwarte? Jakie placówki są czynne 28 maja 2023 roku?

Które sklepy będą otwarte w niedzielę 28 maja?, fot. shutterstock

Czy sklepy są otwarte 28 maja?

Niedziela 28 maja 2023 roku to niedziela niehandlowa. Większość sklepów tego dnia pozostaje zamknięta. Otwarte mogą wybrane placówki należące do sklepów sieci Żabka, Carrefour Express oraz innych sieci franczyzowych. Sklepy te jednak mogą mieć zmienione godziny otwarcia w stosunku do zwykłych handlowych dni, dlatego warto sprawdzić w internecie, jak są czynne w niedziele.

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w 2023 roku wypada jedynie siedem niedziel handlowych. Pierwszą okazję mieliśmy na samym początku roku - 29 stycznia. Kolejne niedziele handlowe zaplanowano w kalendarzu w czerwcu i lipcu, a ostatnie - w gorącym okresie świątecznym. W grudniu 2023 będą dwie niedziele handlowe, a ostatnia z nich wypada w Wigilię.

Wyjątki od zakazu handlu w niedziele

Od zakazu handlu w niedziele obowiązują wyjątki, a ustawodawca stworzył listę placówek, jakie mogą być otwarte w każdą niedzielę. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

Jakie placówki handlowe mogą być otwarte w niedziele?

Sklepy i placówki otwarte w niedziele niehandlowe to m.in.:

- sklepy (tylko w sytuacji gdy sprzedawcą będzie właściciel albo w formie nieodpłatnej - pracy członkowie jego najbliższej rodziny)

- stacje paliw

- sklepy i placówki na dworcach

- kwiaciarnie

- apteki

- piekarnie i cukiernie

- restauracje, kawiarnie, puby

Kalendarz niedziel handlowych 2023

Niedziele handlowe 2023 w maju

brak

Niedziele handlowe 2023 w czerwcu

niedziela handlowa 25 czerwca 2023

Niedziele handlowe 2023 w lipcu

brak

Niedziele handlowe 2023 w sierpniu

niedziela handlowa 27 sierpnia 2023

Niedziele handlowe 2023 we wrześniu

brak

Niedziele handlowe 2023 w październiku

brak

Niedziele handlowe 2023 w listopadzie

brak

Niedziele handlowe 2023 w grudniu

niedziela handlowa 17 grudnia 2023

niedziela handlowa 24 grudnia 2023

