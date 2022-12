W której sieci handlowej są najkorzystniejsze ceny produktów spożywczych? W Lidlu, Biedronce czy Kauflandzie? Oto cenowe starcie największych dyskontów w Polsce sporządzone przez specjalistów z aplikacji PanParagon. Zwycięzca rankingu nie jest oczywisty.

Kaufland okazał się tańszy niż Biedronka i Lidl. fot. shutterstock

Lidl, Biedronka czy Kaufland. W jakim sklepie jest najtaniej na koniec 2022 roku?

Aplikacja PanParagon tym razem skupiła się na porównaniu cen żywności w najpopularniejszych dyskontach w Polsce.

- Dane zawarte w zestawieniu przedstawiają najniższą cenę danego produktu w Biedronce, Lidlu czy Kauflandzie w pierwszych tygodniach grudnia 2022 r. W celu dokładniejszej analizy uwzględniliśmy ceny regularne, które nie obejmowały akcji promocyjnych – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Lidl, Biedronka czy Kaufland? Gdzie bardziej opłaca się robić zakupy spożywcze? Oto werdykt autorów badania.

Lidl kontra Biedronka - gdzie jest taniej?

Od wielu lat portugalska sieć dyskontów uchodzi w Polsce za najtańsze miejsce do robienia zakupów spożywczych. Czy faktycznie tak jest? Jak wynika z badania ekspertów aplikacji PanParagon zakupy w Biedronce zakupy są nieco tańsze:

– Wypełniając koszyk zakupowy produktami ujętymi w badaniu, najwięcej przyjdzie nam zapłacić w Lidlu. Warto jednak zauważyć, że tutaj różnica w kosztach względem Biedronki wynosi zaledwie 1,29 zł na dziesięć analizowanych produktów – informuje Antonina Grzelak, PanParagon.

Zwycięzcą rankingu jest jednak inna sieć sklepów.

Kaufland tańszy od Biedronki i Lidla?

Lidl i Biedronka to chyba najczęściej porównywane dyskonty w Polsce. Jak się okazuje, niespodziewanym liderem pod względem tanich zakupów został Kaufland. To tutaj za produkty ujęte w badaniu, w grudniu tego roku przyszło nam zapłacić najmniej spośród wszystkich przeanalizowanych sieci handlowych. Względem najdroższego Lidla różnice na rachunkach wynosiły tutaj 1,42 zł. Rozbieżność cenowa pomiędzy Biedronką a Kauflandem jest jednak symboliczna i wynosi zaledwie 13 groszy za cały koszyk zakupowy.

Część badanych produktów ma bardzo wyrównane ceny. Bez względu na to, gdzie zrobimy zakupy, cena regularna mleka, cukru czy kajzerki w każdej badanej sieci handlowej jest praktycznie taka sama. Są jednak produkty, które są droższe o 1 zł. Tak jest w przypadku kakao w Biedronce czy oleju rzepakowego w Lidlu.

Szczegółowy rozkład cen przedstawia poniższa tabela.

Lidl, Biedronka czy Kaufland. W jakim sklepie jest najtaniej na koniec 2022 roku? źródło: PanParagon

Nowy Rok - wyższe ceny żywności?

– Warto zauważyć, że ceny produktów spożywczych w 2022 roku zmieniały się dynamicznie, a sklepy prześcigały się w promocjach. To, co dziś kosztuje 6 zł, jutro w obniżce może kosztować 3 zł. Polacy to wiedzą - z dnia na dzień zwiększa się liczba osób korzystających w naszej aplikacji z gazetek promocyjnych. W tym obszarze zanotowaliśmy wzrost rok do roku prawie o 30 proc. – zauważa Antonina Grzelak, PanParagon.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl