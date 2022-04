Którzy dostawcy faworyzują dyskonty? Podsumowanie 2021 w handlu

Końcówka zeszłego roku przyniosła podwyżki cen w wielu obszarach, także w kategorii FMCG. Pomimo dużych zmian na rynku warunki współpracy, jakie producenci oferują sklepom, pozostają nierówne. Którzy dostawcy faworyzują dyskonty, a którzy stawiają na rozwój na rynku niezależnym? Na to i inne pytania odpowiada ranking Równi w Biznesie, który sprawdza, w jaki sposób producenci traktują polskie sklepy lokalne.

Autor: AW

Data: 14-04-2022, 12:05

Najnowsze wyniki rankingu Równi w Biznesie pokazały, że wśród producentów nadal jest sporo firm oferujących asortyment dedykowany supermarketom i dyskontom, czyli taki, którego konsument nie znajdzie nigdzie indziej; fot. shutterstock

W czwartym kwartale 2021 r. Grupa Eurocash po raz kolejny sprawdziła, jak wygląda strategia dystrybucyjna i cenowa największych producentów FMCG w Polsce. Wielu dostawców wciąż oferuje preferencyjne warunki współpracy centralnie zarządzanym sieciom, choć zdarzają się i tacy, którzy stawiają przede wszystkim na rozwój na rynku niezależnym.

– Wyniki rankingu z 2021 roku pokazują, że coraz więcej produ­centów dostrzega potencjał lokalnych sklepów oraz możliwość rozwoju na rynku niezależnym. Wciąż jednak obserwujemy duże nierówności w niektórych kategoriach produktowych, przede wszystkim wśród największych dostawców. Już od pięciu lat przekonujemy współpracujących z nami producentów, że wyrównane ceny i atrakcyjny asortyment we wszystkich sklepach to same korzyści dla konsumentów, którzy chcą robić zakupy blisko domu i wygodnie. Dzięki rankingowi Równi w Biznesie wszyscy dostawcy mogą ocenić swoją strategię dystrybucyjną w kontekście równego traktowania klientów – mówi Dominik Kasperek, Dyrektor Zakupów Centralnych w Grupie Eurocash.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Asortyment dla supermarketów i dyskontów

Najnowsze wyniki rankingu pokazały, że wśród producentów nadal jest sporo firm oferujących asortyment dedykowany supermarketom i dyskontom, czyli taki, którego konsument nie znajdzie nigdzie indziej. W tym niechlubnym gronie znalazł się po raz kolejny producent makaronów Barilla z aż 47 proc. udziałem produktów na wyłączność w sprzedaży. W kategorii herbat wyróżnia się w tym obszarze USP Zdrowie, a w kategorii musztard – firma McCormick.

Warto zauważyć, że udział produktów dedykowanych w sprzedaży niektórych wymienionych producentów (Barilla, Musztardy McCormick, Graal) nie tylko nie zmalał, ale wręcz zwiększył się w stosunku do wyników z poprzednich kwartałów. Tylko 15 proc. wszystkich analizowanych w ramach rankingu producentów nie czerpało w ogóle dochodów ze sprzedaży produktów na wyłączność.

Wśród producentów faworyzujących centralnie zarządzane sieci w obszarze cen w ofercie również figurują te same marki co w poprzednich kwartałach. Wyższe ceny w sklepach lokalnych dotyczą przede wszystkim produktów z kategorii pralin, makaronów, musztard i środków do prania.

– Niestety, wciąż utrzymuje się tendencja, że najwięksi producenci zagraniczni oferują dyskontom i supermarketom lepsze warunki współpracy. Do takich marek niezmiennie należą Coca-Cola, Lindt, Unilever czy Storck. Także niektórzy polscy dostawcy znaleźli się wysoko w tym zestawieniu, m.in. producent pralin czekoladowych Vobro czy produktów kuchni świata De Care – dodaje Dominik Kasperek.

Dostawcy do lokalnych sklepów

Od reguły są oczywiście wyjątki. Niezmiennie w lokalnych sklepach detalicznych kupimy taniej m.in. produkty nabiałowe: przede wszystkim śmietanę oraz serki słodkie i homogenizowane. Tańsze śmietany oferuje sklepom niezależnym aż dwóch producentów: Jogo i Spółdzielnia Mleczarska Gostyń, która ponadto nie różnicuje oferty dla sklepów niezależnych i dyskontów. Taniej w sklepach lokalnych kupimy również serki homogenizowane firmy Jana.

Dobre warunki współpracy oferują niezależnym przedsiębiorcom także wybrani dostawcy zagraniczni, m.in. ryżu (niezmiennie litewski producent Gemini Grupe) i dżemów (hiszpańska Grupa Angel Camacho, do której należy polska firma Stovit). Wśród kategorii, których producenci dobrze traktują sklepy lokalne, warto też wspomnieć o warzywach konserwowych i konserwach mięsnych.

– Celem naszej działalności od lat jest to, aby nawet najwięksi producenci produktów FMCG oferowali niezależnym przedsiębiorcom takie same warunki współpracy co centralnie sterowanym sieciom. Dzięki równemu traktowaniu sklepów lokalnych, dostawcy przyczyniają się do rozwoju polskiego rynku handlu detalicznego i rozwoju regionów. Zawyżone ceny czy nieatrakcyjna oferta asortymentowa nie tylko zniechęca konsumentów do zakupów, ale uderza w interesy wszystkich uczestników rynku – mówi Dominik Kasperek.