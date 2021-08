strefa premium

Kultura picia drinków, czyli Nowy Orlean w Warszawie (wywiad)

Po lockdownie otworzyło się dużo miejsc, także widać, że są ludzie, którzy widzą potencjał w gastronomii – powiedział w rozmowie z nami Hubert Olczak, współwłaściciel stołecznego baru „NOLA”.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 13-08-2021, 17:12

Jakub Szymanek: Skąd pomysł na Nowy Orlean w Warszawie?

Hubert Olczak: Podróżowałem po świecie, odwiedzając kolejne pozycje z listy najlepszych 50 koktajlbarów świata. Podczas jednej z takich wycieczek trafiłem do Nowego Orleanu, który moim zdaniem jest bardzo podobny do Warszawy. Z jednej strony jest to miasto kreatywne, lekko obdarte i hipsterskie, a z drugiej strony bardzo wyluzowane. Zachwyciło mnie to, że dostaje się tam świetny koktajl w bardzo demokratycznym wydaniu, czyli np. w plastikowym kubku, z którym możesz wyjść na ulicę i przejść do kolejnego baru. I to mnie urzekło, że podaje się wybitne koktajle klasyczne, ale bez zbędnego nadęcia.