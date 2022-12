Tovago sp z o.o. wycofuje pieczywo chrupkie z Biedronki. Produktu nie należy spożywać. Sieć informuje, że trzeba je wyrzucić lub oddać do sklepu.

Chrupkie pieczywo z Biedronki może być szkodliwe/ fot. Gabriel Alenius on Unsplash

Chodzi o pieczywo chrupkie marki Pano dostępne w Biedronce. Sieć uprzedziła klientów, żeby tego produktu nie spożywali. Komunikat został upubliczniony tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

Chodzi o zwiększone stężenie akrylamidów. To pieczywo Pano 200 gramów. W nie nadających się do spożycia paczkach termin trwałości to 07.2023. Jak przekazuje Biedronka, pieczywo można oddać w dowolnym sklepie sieci, nawet bez paragonu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl