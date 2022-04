Kupujesz na wagę? W tej sieci zapłacisz taniej

Od 22 kwietnia sieć Carrefour będzie zachęcała swoich klientów do regularnych zakupów produktów na wagę do własnych opakowań, oferując im w zamian znaczne zniżki na asortyment świeży oraz pudełka i worki wielokrotnego użytku.

Autor: AT

Data: 21-04-2022, 17:40

Carrefour wprowadza zniżki na produkty sprzedawane do własnych opakowań. fot. mat. pras.

Carrefour wprowadza zniżki na produkty sprzedawane do własnych opakowań

Z okazji Dnia Ziemi Carrefour ogłasza wprowadzenie ogólnopolskich zmian na swoich stoiskach tradycyjnych, w działach warzyw i owoców oraz piekarni. Począwszy od 22 kwietnia, sieć będzie zachęcała swoich klientów do regularnych zakupów produktów na wagę do własnych opakowań, oferując im w zamian znaczne zniżki na asortyment świeży oraz pudełka i worki wielokrotnego użytku. W najbliższy weekend sięgną one -25% od ceny wyjściowej. Akcja wpisuje się w projekt “Droga do Zero Waste”, łączący wszystkie działania sieci na rzecz ograniczenia użycia plastiku oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

W weekend 22-24 kwietnia w sklepach Carrefour klienci znajdą wiele atrakcji i ofert zachęcających do bardziej zrównoważonych zakupów. W ramach akcji “Weekend dla Ziemi”, osoby chcące kupować bardziej odpowiedzialnie, będą mogły zakupić wytrzymałe opakowania wielokrotnego użytku marki Carrefour, które nadają się do zakupu na wagę owoców, warzyw, serów, wędlin, mięsa, ryb, produktów garmażeryjnych oraz pieczywa.

Opakowania i worki będą dostępne przez cały weekend we wszystkich hiper- i supermarketach sieci z rabatem 25% dla wszystkich osób, które zakupią choć jeden produkt z lady tradycyjnej, stoiska owocowego i warzywnego lub piekarni. Zaś klienci, którzy już wcześniej zaopatrzyli się w opakowania lub worki Carrefour, będą mogli skorzystać z 25% rabatu na wybrane produkty na wagę, takie jak m.in. ser królewski, szynka z indyka, chleb fitness czy ziemniaki marki Jakość z Natury.

“Weekend dla Ziemi” wpisuje się w program “Droga do Zero Waste” Carrefour, który koncentruje się na ograniczeniu zjawiska marnowania jedzenia, generowaniu mniejszych ilości odpadów oraz wykorzystywaniu opakowań wielokrotnego użytku, co ma przełożenie na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Projekt zakłada zarazem akcje edukacyjne, rozwiązania biznesowe, jak i innowacje wpływające na bardziej ekologiczny charakter sklepów.

– Ograniczanie marnowania żywności i promowanie zrównoważonych nawyków zakupowych to wspólny cel dla naszych klientów i naszej sieci – mówi Sylwester Mroczek, manager działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska.

– Zwalczanie wszelkiego marnotrawstwa to filar naszej polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie. Tym bardziej cieszy nas, że przy okazji świętowania Dnia Ziemi możemy ogłosić kolejne rozwiązania, które ułatwią naszym klientom dokonywanie rozsądnych zakupów. Dzięki opakowaniom i workom wielorazowego użytku będą oni mogli kupić dokładnie taką ilość produktu, jaką potrzebują. Nasze działania mają więc podwójny wymiar - z jednej strony prośrodowiskowy, a z drugiej finansowy, pozwalający klientom lepiej planować oraz oszczędzać pieniądze na każdych zakupach - dodaje Mroczek.

Ekologiczne innowacje Carrefour

Sieć od 2019 roku prowadzi nieustanne działania nad rozwojem zrównoważonego charakteru zakupów w sklepach Carrefour. Jako jedna z pierwszych wycofała wszystkie jednorazowe naczynia plastikowe, zamieniając je na ekologiczne odpowiedniki. Wprowadziła możliwość zakupu kawy ze strefy Smacznie do własnych kubków, zaczęła wykorzystywać w dziale sprzedaży tradycyjnej papier dwuwarstwowy, ułatwiający odpowiednią segregację odpadów, a w kolejnych miesiącach w sklepach zapewniono ofertę woreczków wielokrotnego użytku na warzywa, owoce i chleb.

Co więcej, od początku ubiegłego roku Carrefour bez żadnych ograniczeń przyjmuje w swoich sklepach butelki zwrotne bez okazania dowodu ich zakupu, wypłacając klientom pełną wartość kaucji w bonach zakupowych. Jak pokazują dane sieci, przyczynia się to do wymiernych oszczędności finansowych jej klientów - w 2021 roku zaoszczędzili oni w ten sposób ponad 2.000.000 zł, a w roku 2023 kwota ta szacowana jest na ponad 4.000.000 zł. Carrefour również konsekwentnie działa nad zmniejszeniem ilości plastiku w opakowaniach produktów marki własnej, optymalizując ich wagę lub zastępując plastik bardziej ekologicznymi odpowiednikami.

W 2021 roku sieć rozwinęła strefy Stop Marnowaniu Żywności, w których produkty o bliskim terminie przydatności do spożycia są przeceniane nawet o 90%. Przez 12 miesięcy uchroniono w ten sposób ponad 18,5 miliona produktów przed trafieniem do kosza, co równa się ponad 6 000 ton uratowanego jedzenia. W tym samym roku Carrefour jako pierwsza sieć w Polsce umożliwiła zwrot butelek bez paragonu, rozwijając system kaucyjny opakowań zwrotnych w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Spowodowało to skokowy wzrost popularności rozwiązania – od kwietnia 2021 roku liczba zwróconych butelek w hiper- i supermarketach sieci wzrosła o bezprecedensowe 227%, do ponad 4 milionów sztuk. Inicjatywa jest kontynuowana również w roku bieżącym.

Carrefour inwestuje w refillomaty

Akcja “Weekend dla Ziemi” i program “Droga do Zero Waste” mają za zadanie zachęcić klientów do wprowadzania drobnych zmian w codziennych zakupach, które pozwolą na bardziej zrównoważone życie. Sieć będzie promować w sklepach zakupy wędlin, serów czy garmażerii z lad tradycyjnych za pomocą komunikatów wizualnych z wyraźnym logo “Droga do Zero Waste”. Powiększeniu ulegną również Przystanki Zero Waste – wydzielone przestrzenie edukacyjne w sklepie, zapewniające porady pomocne w ekologicznych zakupach. Sieć zapowiada również dalszy rozwój sieci innowacyjnych Eco Barów, czyli refillomatów pozwalających na zakup do własnych pojemników produktów w płynie, takich jak kosmetyki czy środki czystości.