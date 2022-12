Wybierasz prezenty dla najmłodszych? Szukasz upominku dla bliskich? Pamiętasz o swoich prawach w przypadku zakupu nietrafionego produktu? UOKiK podpowiada 3 rady, które warto znać wybierając zabawki, karty podarunkowe czy personalizowane podarunki.

Kupujesz zabawki na prezent? Pamiętaj o tych 3 rzeczach

Wybór podarunków dla najbliższych oraz przygotowania do świąt sprawiają, że grudzień to okres wielu wyzwań. Dlatego UOKiK przygotował kilka praktycznych porad dla konsumentów w ramach akcji #IdąŚwięta.

Kupujesz zabawkę na prezent? Po pierwsze – bezpieczeństwo

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawuje nadzór nad rynkiem i wraz z Inspekcją Handlową dba o to, by do konsumentów trafiały tylko bezpieczne produkty. Współpracuje również z Krajową Administracją Skarbową – która ujawnia i zatrzymuje już na granicy towary stanowiące zagrożenie i takie, które niespełniają wymagań. – Do końca 3 kwartału 2022 roku funkcjonariusze KAS nie dopuścili do obrotu ok. 40 milionów sztuk towarów - podkreśla Szef Krajowej Administracji Skarbowej mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk.

- Wyobraźnia dziecka jest nieograniczona, tak jak ich pomysły na zabawę. Dlatego przy wyborze prezentów – szczególnie dla najmłodszych – bądźmy ostrożni i wybierajmy zabawki, co do których jakości mamy pewność – tłumaczy Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Zależy nam, aby zabawki, które Mikołaj przyniesie maluchom, były bezpieczne, dlatego weryfikujemy je wspólnie ze Służbą Celno-Skarbową, jeszcze przed wprowadzeniem na polski rynek. W tym roku ponad połowa modeli miała nieprawidłowości. Zachęcam do zapoznania się z wynikami kontroli – dodaje.

Jakie nieprawidłowości w zabawkach znalazł UOKiK?

UOKiK sprawdził 41 modeli zabawek, co stanowi ponad 34,4 tys. produktów. W ponad połowie modeli znaleźliono nieprawidłowości.

Sprawdzano zabawki:

typu slime – tzw. gluty, będące lepkimi i ciągnącymi się substancjami,

dźwiękowe – czyli gitary, dzwoneczki, pianinka, dzwonki i piszczące zabawki,

pociskowe – czyli pistolety na naboje piankowe, pistoleciki i kusze.

Najczęstsze odstępstwa w skontrolowanych zabawkach:

nieprawidłowa dokumentacja,

przekroczone bezpieczne ilości boru – (substancji chemicznej odpowiedzialnej za lepkość w zabawkach typu slime),

były za głośne (dopuszczalny poziom hałasu to 110 decybeli),

wadliwa konstrukcja (ostre krawędzie i małe elementy, które dziecko może połknąć).

Ponad 80 proc. zbadanych slime’ów okazało się toksycznych. Wykryto przekroczoną zawartość boru – w jednym modelu nawet sześciokrotnie. Przekroczenie bezpiecznej dawki tego związku chemicznego może wywołać nudności i wymioty, skurcze mięśni, pobudzenie, a w skrajnych przypadkach zaburzenia układu nerwowego.

- Celem wspólnych działań było niedopuszczenie do obrotu zabawek, które stwarzają poważne zagrożenie dla dzieci. Zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów w szczególności tych najmłodszych to ważne, pozafiskalne zadanie Krajowej Administracji Skarbowej i obszar stałej współpracy pomiędzy KAS, UOKiK i Inspekcji Handlowej – podkreśla Szef Krajowej Administracji Skarbowej mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk. W okresie od stycznia do listopada 2022 roku KAS skontrolowała łącznie 551 tys. sztuk zabawek, z czego ponad 523 tys. czyli ok. 94 proc. nie spełniało wymagań (w tym formalnych).

Jak wybrać bezpieczną zabawkę? źródło: UOKiK

Karta podarunkowa na prezent - o czym warto pamiętać?

W okresie przedświątecznym stajemy przed trudnym dylematem, jakim prezentem uszczęśliwić bliską osobę. Często poszukując bezpiecznego rozwiązania, decydujemy się na zakup karty podarunkowej. Zastanów się, dla kogo kupujesz kartę i dokładnie przeczytaj regulamin. Sprawdź, jak można skorzystać z karty:

jaki jest jej termin ważności,

jakie zakupy umożliwia,

czy jest jednorazowego czy wielokrotnego użytku,

czy można skorzystać z niej stacjonarnie czy internetowo,

czy umożliwia zakupy tylko u jednego sprzedawcy czy u kilku,

czy trzeba zarejestrować ją przed zakupami.

Pamiętaj: datę ważności określa sprzedawca. Informacja o niej musi być wyraźna, jasna i zrozumiała. Niektórych kart można użyć tylko stacjonarnie, inne – tylko online. Nie każdy będzie mógł skorzystać z bonu, który umożliwia zakupy tylko przez internet – weź to pod uwagę.

Kupując prezent pamiętaj o swoich prawach

Gdy zamawiasz online - produkt możesz zwrócić w ciągu 14 dni od zakupu. Musisz posiadać dowód zakupu, np. potwierdzenie transakcji lub elektroniczną fakturę. Powiadom sprzedawcę i dokonaj zwrotu zgodnie z jego instrukcją.

UWAGA! Istnieją wyjątki od tej reguły – produkty, których nie możesz odesłać. Są to m.in. produkty spersonalizowane. Wybierając t-shirt ze swoim zdjęciem lub biżuterię z inicjałami - zwróć uwagę na to, czy są w rozmiarze obdarowywanego.

- Zachęcamy do rozsądnych zakupów. Kupujmy tyle, ile faktycznie potrzebujemy i wybierajmy mądrze. Sam fakt obdarowywania bliskich z pewnością przyniesie im mnóstwo radości, jednak przemyślmy to, co przyda im się najbardziej. Nietrafione prezenty tylko obciążą środowisko, a takich, które są spersonalizowane – nie będzie można zwrócić – mówi Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Gdy kupujesz w sklepie stacjonarnym - upewnij się przed zakupem, czy sklep umożliwia odstąpienie od umowy, jeżeli tak, to na jakich warunkach. Zwrot produktu zależy od dobrej woli sprzedawcy – to on ustala zasady. Może np. oferować wyłącznie wymianę lub zwrot środków na kartę podarunkową.

