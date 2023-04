Wszechobecny downsizing dostrzegany jest w wielu produktach. Tak jest m.in. w przypadku mrożonek marki własnej Biedronki. Screeny z gazetek z kwietnia 2022 r. i 2023 r. pokazują, że mrożone maliny w ofercie promocyjnej sprzedawane były rok temu w opakowaniu 450-gramowym. W tym roku to już tylko 300 g. A jednocześnie przy przeliczeniu na kilogram rok temu kosztowały niecałe 28 zł, w tym to ponad 33 zł - podaje Business Insider Polska.

O zmiany gramatury zapytano przedstawicieli sieci.

"(...) zarówno producenci, jak i sieci handlowe szukają najlepszych sposobów na wyróżnienie swojej oferty i dostosowanie jej do potrzeb klientów. Stąd często we współpracy z dostawcami sięgamy do pojemności czy gramatury wcześniej niespotykanych na rynku" — tłumaczy Joanna Piwowarczyk, menedżerka ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka w rozmowie z Business Insider Polska.