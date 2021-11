Kurierzy Poczty Polskiej dostarczą paczki także w soboty

Począwszy od soboty 27 listopada br., kurierzy Poczty Polskiej rozpoczną doręczanie przesyłek także w soboty. W okresie przedświątecznym liczba obsługiwanych tygodniowo paczek jest większa nawet o 50–70% w porównaniu do zwykłego okresu.

Kurierzy Poczty Polskiej już od 27 listopada będą doręczać przesyłki także w soboty. To odpowiedź Spółki na dynamiczny wzrost obsługiwanego wolumenu, napędzanego akcjami sprzedażowymi sklepów internetowych w ramach tzw. Black Friday oraz przedświątecznymi zakupami Polaków. W ostatnią sobotę listopada pocztowcy dostarczą paczki mieszkańcom województw (i miast): dolnośląskiego (Dzierżoniowa, Jelcza, Jelegniej Góry, Laskowic i Wrocławia), łódzkiego (Łodzi), małopolskiego (Kraków), mazowieckiego (Ciechanowa, Piaseczna, Płocka, Ostrołęki, Siedlec i Warszawy), podkarpackiego (Rzeszowa), wielkopolskiego (Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego, gmini Komorniki), zachodniopomorskiego (Szczecina). Lista miejscowości objętych akcją doręczania przesyłek w przedświąteczne soboty będzie rozszerzana.

– Coraz więcej Polaków decyduje się na zakupy w sklepach internetowych, ponieważ jest to rozwiązanie wygodne i, co szczególnie ważne w czasach pandemii, bezpieczne. Jesteśmy przygotowani do obsługi rosnącej z tygodnia na tydzień liczby paczek i dostarczania klientom radości w postaci prezentów świątecznych – albo pod wskazany adres przez kuriera, albo do jednego z ponad 17 tys. punktów odbioru. W okresie przedświątecznym nasi kurierzy Pocztex i paczki będą doręczać także w soboty, 27 listopada otrzymają je mieszkańców kilkunastu miast z siedmiu województw – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Podobnie jak w ubiegłych latach, Spółka zachęca klientów, by nie odkładali zakupów lub wysyłki prezentów na ostatnią chwilę. Warto pamiętać, że przy znacznej liczbie zamówień – w związku z tzw. Black Friday Cyber Monday, Mikołajkami oraz zbliżającej się Wigilii Bożego Narodzenia – ich obsługa po stronie e-sklepów może się wydłużyć.

Poczta Polska: sezonowa rekrutacja

Poczta Polska prowadzi także akcję sezonowej rekrutacji pracowników, której celem jest usprawnienie obsługi paczek w grudniu. Spółka poszukuje pracowników do sortowni przesyłek oraz kierowców, którzy zapewnią terminowe doręczanie przesyłek przed świętami.

Coraz większą popularnością klientów Poczty Polskiej cieszy się możliwość odebrania przesyłki w punkcie odbioru. Klient sam decyduje kiedy i gdzie zgłosi się po swoje zakupy. W całej Polsce Poczta Polska, wspólnie z partnerami (sklepy Żabka, stacje PKN Orlen, kioski i saloniki prasowe Ruch) udostępnia ponad 17 tys. takich miejsc. Warto także przypomnieć, że w okresie ostatnich miesięcy sieć logistyczna Poczty Polskiej została przemodelowana, aby zapewnić lepszą terminowości dostaw.