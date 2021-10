KZRSS Społem: masowe zwolnienia w handlu? Dziś widać, kto miał rację

- Spółdzielczość Społem jest zadowolona z ograniczenia handlu w niedzielę i święta. Obecnie dla nas najważniejsze jest, aby wrócić do punktu wyjścia, czyli do momentu, zanim pojawiła się poprawka wprowadzająca wyjątek związany z placówką pocztową. Ta poprawka stała się zagrożeniem dla całej ustawy, a sama ustawa stała się parodią stanowienia prawa. Dobrze, że prezydent już podpisał nowelizację i szkoda tylko, że jeszcze ponad trzy miesiące pracownicy, zwłaszcza w okresie świątecznym, będą zmuszani do pracy w niedzielę za śmieszne wynagrodzenie - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Ryszard Jaśkowski, prezes zarządu KZRSS "Społem".

Spółdzielczość Społem zadowolona z ograniczenia handlu w niedziele i święta, fot. za Facebook/Społem

Jak dodaje rozmówca, piątek, sobota i poniedziałek zrekompensowały „utratę" niedzielnych obrotów.

Braki kadrowe w handlu

- Ponadto za niedziele musieliśmy dodatkowo płacić pracownikom albo oddawać im dzień wolny. Ale dla mnie osobiście najważniejsze w uszczelnieniu ustawy jest to, że większość zatrudnionych w handlu znowu będzie mogła odpocząć w siódmy dzień tygodnia. Pracownicy, zwłaszcza w dyskontach i dużych obiektach handlowych, są obciążeni ponad miarę. Braki kadrowe są szacowane na około 100 tys. osób do obsługi klientów, a pamiętamy, że gdy ustawa trzy lata temu weszła w życie, niektóre organizacje straszyły, że ponad 100 tys. ludzi straci pracę w handlu. Dzisiaj widać kto miał rację! - mówi Ryszard Jaśkowski.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej na dlahandlu.pl